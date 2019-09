IL TECNICO DUDA

RIETI - Falsa partenza Real Rieti. La formazione amarantoceleste perde 3-2 all'esordio al PalaCatania contro il Meta, che complessivamente ha meno occasioni da gol ma si dimostra più cinico. Real non bello, se non in alcuni sprazzi, che dovrà lavorare anche sulla condizione di alcuni giocatori che sono sembrati piuttosto indietro. Il Meta si presenta alla sfida con le assenze di Rubio ed Ernani, mentre il Real, oltre a Marinovic, rinuncia per acciacchi anche a Jeffe e Rafinha Rizzi. Difficile però comprendere la scelta di Duda, che proprio in virtù delle assenze non concede neanche un minuto a Baroni e Romano, che potevano forse essere utili per far rifiatare qualcuno apparso in difficoltà.Nel primo tempo il match è equilibrato, il Real tiene in maniera ordinata il campo, ma in ripartenza, al 7' Salas trova il sinistro giusto che batte Micoli. Nonostante un attacco non in ritmo il Real, da palla inattiva, trova il pareggio con Rafael, che batte da due passi il giovane e bravissimo Dovara per l'1-1. Si va al riposo in parità. Nella ripresa il Real parte bene, crea un paio di azioni pericolose ma si perde sempre nella conclusione finale, tanto che, su una palla persa, viene punito dal gol di Dalcin, che fa 2-1. Il copione della partita non cambia, i minuti passano e la stanchezza cresce da entrambe le parti: al 12' Salas trova il 3-1, gol al quale risponde subito De Luca che accorcia sul 3-2. Il Real si gioca i minuti finali con il portiere di movimento ma non basta: vince il Meta 3-2. Prima delusione per la formazione amarantoceleste, che dovrà crescere in qualità e condizione fisica, anche se l'aspetto più carente resta la finalizzazione, fase di gioco in cui gli amarantocelesti, spesso, arrivano con poca cattiveria, quella avuta per esempio da Salas che, in occasione del 3-1, ha letteralmente buttato giù la porta.«La squadra in generale ha giocato una buona partita - è il giudizio del tecnico Duda - Bene la fase difensiva, ma sotto l’aspetto realizzativo è stato un disastro. Manca ancora lucidità e precisione nell’ultimo passaggio, serve metterla dentro. Restiamo però fiduciosi dobbiamo continuare a lavorare per cercare di fare meglio già da venerdì prossimo».: Dovara, Salas, Cesaroni, Musumeci, Dalcin, Messina, Rossetti, Silvestri, De Oliveira, Tomarchio, Caamaño, Bordignon, Ferrante, Perez. All. Samperi: Micoli, Moura, Rafinha Novaes, Jelovcic, De Luca, Ramon, Romano, Baroni, Javi Roni, De Michelis, Fortino, Rafinha Rizzi, Pasculli, Relandini. All. Duda: Alessandro Malfer (Rovereto), Simone Zanfino (Agropoli), Michele Schillaci (Enna) CRONO: Fabiano Concetto (Messina)I: 7'32'' p.t. Salas (M), 10'35'' Rafinha Novaes (R), 2'19'' s.t. Dalcin (M), 12'10'' Salas (M), 13'15'' De Luca (R): Fortino (R), Messina (M), Rossetti (M), Rafinha Novaes (R)