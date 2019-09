© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real torna ad essere internazionale. I prossimi 23 e 24 settembre Italia e Croazia saranno impegnate in una doppia amichevole a Padova e Treviso. Sono due i giocatori amarantocelesti ad essere stati convocati: Musti ha infatti chiamato a vestire d'azzurro Massimo De Luca. Un aspetto che evoca bei ricordi ad entrambi, perchè l'ultima volta che De Luca è stato chiamato in nazionale da giocatore del Real ha poi conquistato gli europei ad Anversa (insieme a Miarelli).I ct della Croazia, Nico Martic, ha invece chiamato Franko Jelovic. Il laterale è una delle stelle della nazionale croata, nella quale non ci sarà invece Dario Marinovic, che è indisponibile. La prima gara si giocherà lunedì 23 alle 20.30 alla Kioene Arena di Padova, mentre la seconda al PalaMaser. Le due amichevoli faranno da preludio al Main Round di qualificazione ai mondilai, che gli azzurri giocheranno al PalaSele di Eboli dal 24 al 27 ottobre contro Bielorussia, Inghilterra ed Ungheria.