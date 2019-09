Ultimo aggiornamento: 10:46

RIETI - Primo impegno ufficiale per il Real Rieti, che riparte per difendere il titolo conquistato la scorsa stagione in Coppa Della Divisione. Alle 20 di stasera, martedì 17 settembre, gli amarantocelesti saranno impegnati nel primo turno contro il Carbognano, squadra viterbese neopromossa in serie B, al PalaCus di Viterbo.Dopo l'amichevole contro il Todis Lido Di Ostia inizia quindi la settimana in cui ci saranno i primi impegni ufficiali, anche se, almeno sulla carta, quello di stasera non dovrebbe portarsi dietro particolari insidie. Il tecnico Duda si aspettqa di vedere ancora una crescita: «Procediamo passo dopo passo - dice il tecnico - stiamo raggiungendo lo stato fisico ideale, e tatticamente ci avviciniamo a quello che voglio».Per accedere al primo turno di Coppa Della Divisione il Carbognano ha dovuto superare un turno preliminare, battendo 3-1 il Cts Grafica. Il compito del Real sarà quello di superare il turno e, possibilmente, farlo con il minimo sforzo possibile, visto che venerdì gli amarantocelesti saranno di scena a Catania per la prima di campionato.«I risultati positivi sono sempre ottimi stimolanti per continuare sullo stesso percorso - continua Duda - la Coppa della Divisione è una gara secca, quindi vincere è essenziale».Il cammino verso la Final Four è lunghissimo e parte da Viterbo e dal Carbognano, che aspetta la gara di stasera come un vero e proprio momento di festa e di confronto contro una grande del futsal italiano.