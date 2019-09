LE DICHIARAZIONI

I TABELLINI

COLORMAX PESCARA-REAL RIETI 1-1 (9-10 dcr)

REAL RIETI- ACQUA&SAPONE 2-3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si chiude con un secondo posto il memorial "Antonio Bellini" per il Real Rieti. Ad Ascoli a trionfare è l'Acqua&Sapone, che nella sfida decisiva batte 3-2 in rimonta proprio gli amarantocelesti. Nella prima gara, quella delle 17, la squadra di Massimiliano Bellarte aveva battuto 3-2 il Colormax Pescara, avversario del Real nella seconda gara. Contro la squadra allenata da Palusci il Real va sotto dopo il gol di Dall'Onder, trovando poi il pareggio con un gran gol di Jelovcic. La lotteria dei calci di rigore premia poi la squadra di Duda, che conquista 2 punti.Decisiva quindi la terza ed ultima sfida contro l'Acqua&Sapone (tutte giocate sui 20 minuti effettivi), con il Real due volte in vantaggio con Rafinha De Souza e due volte raggiunto dai gol di Gui prima e Murilo poi. Nel finale Duda non si accontenta e prova a mettere il portiere di movimento per fare bottino pieno, ma proprio all'ultimo respiro arriva il gol del 3-2 realizzato da Avellino. Il Real chiude così al secondo posto dietro l'Acqua&Sapone, terzo classificato il Colormax Pescara. Adesso gli amarantocelesti avranno una settimana piena di lavoro in vista dell'ultima amichevole precampionato: il memorial "Stanislao Pietropaoli" al PalaMalfatti contro il Lido Di Ostia.Al termine della gara a parlare è il tecnico amarantoceleste Duda: «Prima gara condizionata dalle condizioni del campo, la palla scorreva poco e non siamo riusciti a pressare come volevamo, nella seconda gara invece abbiamo commesso troppi errori sottoporta e regalato tutti e tre i gol agli avversari. Ma si continua a lavorare per migliorare ogni giorno di più».COLORMAX PESCARA: Mazzocchetti; Andrè Ferreira, Coco Schmitt, Misael, Morgado, Santacroce, Pieragostino, Dell’Onder, Fabinho, Galliani, Parra, Scarinci, De Luca, Ferraioli. All.: PalusciREAL RIETI: Micoli, Moura, Rizzi, Fortino, Ramon, Romano, Jeffe, Marinovic, Rafinha, De Luca, Relandini, Baroni, Jelovcic, Pasculli. All.: Duda.MARCATORI: Dell’Onder, Jelovcic (RR)SEQUENZA RIGORI: Fabinho gol, Fortino gol, Andre gol, Jeffe gol, Morgado gol, Ramon gol, Misael gol, Marinovic gol, Fernando gol, Jelovcic gol, Dell’Onder gol, Rizzi gol, Parra gol, Moura gol, Santacroce gol, Baroni gol, Galliani parato, Rafinha gol.REAL RIETI: Micoli, Moura, Rizzi, Fortino, Ramon, Romano, Jeffe, Marinovic, Rafinha, De Luca, Relandini, Baroni, Jelovcic, Pasculli. All.: Duda.ACQUA&SAPONE: Mammarella, Houenou, Patricelli, Liviero, Murilo, Calderolli, Jesulito, Gui, Mambella, Fior, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolodi, Rocha, Dudu. All.: Bellarte.MARCATORI: Rafinha (RR), Gui, Rafinha (RR), Murilo, Avellino.