RIETI - Anche la squadra femminile del Real Rieti inizia a piazzare i primi colpi di mercato. Erano 12 le ragazze convocate dal tecnico Fabrizio Vasta per l'inizio della preparazione atletica, a queste se ne sono aggiunte altre tre. Il club ha ufficializzato l'arrivo del portiere classe 2000 Francesca Trumino, che arriva direttamente dalla Ternana. Gli altri due colpi sono la reatina Marta Micangeli, laterale classe 1998, e Roberta Carosi, pivot classe 2002 alle spalle trascorsi con la maglia dell' Fc Rieti.L'aquisto più importante è sicuramente quello di Francesca Trumino, convinta dal progetto: «Sono soddisfatta della scelta – dichiara la giocatrice – perché oltre ad avere stima e fiducia in Fabrizio Vasta, sono rimasta fortemente stregata dall’organizzazione societaria e dall’ambizione della stessa. Al PalaMalfatti in passato sono venuta spesso per assistere da vicino alle gare della prima squadra ed ora poterci giocare per me rappresenta un traguardo importante».Non è escluso che nei prossimi giorni la società piazzerà altri colpi per chiudere definitivamente la rosa.