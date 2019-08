IL TABELLINO

RIETI - Il Real cresce. Gli amarantocelesti vincono largamente la seconda amichevole del precampionato, battendo 9-3 all'Aquila il Free Time dell'ex Mario Patriarca. Gioco in crescita, anche se va ovviamente tenuto conto della differenza di due categorie con l'avversario. Il Free Time di Mario Patriarca aveva comunque ben figurato ieri con l'Acqua&,Sapone, venendo sconfitta con un passivo finale di 6-2. Bene Ramon, uno dei migliori, per il resto praticamente tutti a segno. Nel primo tempo, chiuso 5-1, le reti di Rizzi, Jelovcic, De Luca, Ramon e Marinovic, con il Real che ribalta lo svantaggio iniziale di 1-0. Nella ripresa altro allungo, con le reti di Fortino e Jelovcic, prima del 2-7 dei padroni di casa. A siglare gli ultimi due gol sono Moura e ancora Jelovcic, che chiude con una tripletta personale. Ora meno di due giorni di tempo per preparare la sfida affascinante di domenica contro il Pesaro per il memorial Pizza.: Giannantonio, Nunes, Caggiano, Fabinho, Cavalli, Texeira, Fantauzzi, Compagnoni, Di Vincenzo, D’Onofrio, Masciocco, Rosa. Allenatore: Patriarca.: Pasculli, Moura, Rizzi, Fortino, Marinovic, Romano, Jeffe, Baroni, De Luca, Rafinha, Micoli, Ramon, Relandini, Jelovcic. Allenatore: Duda.: 2’ Fabinho (FT), 4’00” Rizzi, 9,25” Jelovcic, 10’46” De Luca, 11’44” Ramon, 13’20” Marinovic, 2’57”st Fortino, 5’47”ST Jelovcic, 6’50” st Giannandrea, 9’34”st Moura, 16’47”st Jelovcic, 19’24”st Compagnoni.