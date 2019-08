MICOLI

RIETI - Prima uscita stagionale per il Real Rieti, che ha superato 1-0 la formazione romana dell'Olimpus (A2). Risultato un po stretto per la differenza di valori in campo, anche se gli amarantocelesti sono sembrati piuttosto imballati dopo due ore di allenamento mattutino e due settimane di grandi carichi. Bene Ramon ed i due portieri, non male anche Moura, Marinovic ha dato sprazzi di qualità ma è sembrato ancora leggermente indietro di condizione, buona risposta anche da Jeffe e Rafinha.Per i portieri non è stata una serata particolarmente impegnativa, ma l'ex Pesaro risponde alla grande in un paio di contropiedi pericolosi dell'Olimpus. Sembra decisamente in palla.Duda ha alternato i portieri, dieci minuti a testa, sia nel primo che nel secondo tempo. Anche per lui non tantissimo lavoro da fare, bravo in un paio di letture in uscita.Ha mostrato alcuni pezzi delle sue qualità, come il tiro da fuori, colpendo anche un palo nel primo tempo. Sarà indubbiamente utile alla causa: attento in difesa e propositivo.Il capitano sembra in salute, come tutti non al top della condizione fisica, ma il suo carisma e la sua classe attualmente sono imprescindibili.Suo il gol che ha deciso la partita, alla sua maniera: con un tiro da fuori. La condizione fisica non perfetta lo rende un po' falloso, ma la sua fisicità è fondamentale.Non scopriamo di certo oggi l'ex Jaen, Asti e Luparense. In un paio di circostanze ubriaca mezza squadra avversaria, poco lucido però nella scelta finale. Ha un destro che mette paura, ma nel primo tempo perde un paio di palloni provando a saltare l'avversario da ultimo.E' frizzante, anche se soffre la difesa fisica dell'Olimpus, chiuso negli ultimi dieci metri. Se ha campo aperto può essere devastante, anche lui però deve trovare la giusta collocazione negli schemi di DudaSprazzi di un talento superiore alla media, ma indietro di condizione fisica. Colpisce due legni clamorosi sfoderando un destro destinato a far male a tanti avversari. Ci si aspetta comunque di più, ma la prima amichevole in un nuovo campionato tende a non essere troppo indicativa.Non gioca da pivot puro, come il resto della squadra ha eseguito quanto richiesto da Duda, non riuscendo però a trovare posizione profonda. Le sue qualità sono indiscutibili, destinato a crescere come tutti.Bene. Al ragazzo reatino, di certo, non manca la personalità. Vivace e frizzante, potrà dare un contributo importante.Anche lui dovrà dare minuti di qualità e allungare le rotazioni, anche lui ha sofferto un po fisicamente la difesa dura dell'Olimpus. Deve crescere come tutti.Anche a Baroni non manca la personalità. Prova a puntare molto in uno contro uno, a tratti un po' confusionario, ma ha lo spirito giusto e una buona dose di qualità. Utile.Anche lui imballato fisicamente. Il croato ha un sinistro preciso, anche se ha sfruttato poco le sue doti nell'uno contro uno, che possiede nonostante una stazza importante.Il risultato, onestamente, è un po' stretto. Per sua stessa ammissione nel post gara la squadra, nel secondo tempo, ha avuto troppa frenesia di andare a fare gol. Ha impostato la squadra su un 4-0 che però non ha trovato sbocchi contro un Olimpus che, giustamente, si è chiuso negli ultimi dieci metri. Troppo presto per giudicare, ci mancherebbe, ma l'impressione è che al PalaMalfatti troverà spesso squadre chiuse da attaccare con la fisicità della rosa a disposizione.