RIETI - Il Real Rieti ha ancora bisogno di tanto lavoro, un aspetto da mettere in preventivo ma che è emerso comunque nel test contro l’Olimpus, il primo di questo precampionato.



La formazione romana di A2 lotta e chiude la gara con solamente un gol subito. Chimica ancora tutta da creare, con Duda che ha variato tantissimo i quintetti facendo ruotare tutti gli uomini della panchina.

L’Olimpus gioca una partita generosa, e anche aiutato da un pizzico di fortuna tiene alla grande. Il Real la sblocca al minuto 13 del secondo tempo con Rafinha Rizzi, che gira di sinistro in porta sugli sviluppi di una palla da fermo. Gli amarantocelesti colpiscono anche tre legni di cui uno clamoroso con Marinovic. Anche nella ripresa il Real non riesce a trovare il guizzo giusto, a parte un paio di conclusioni da fuori pericolose. L’Olimpus è ordinato, si chiude negli ultimi dieci metri ed il Real fa fatica a sfondare il muro.

Anche nella ripresa però gli amarantocelesti sono accompagnati da un pizzico di sfortuna ma anche poco concreti in 2-3 situazioni favorevoli in contropiede. Tra due giorni Real ancora in campo, stavolta contro il Free Time di Mario Patriarca in trasferta, prima del memorial Pizza di Pesaro domenica prossima. Ramon il migliore, qualcuno ancora indietro di condizione fisica. Domani alle 19.30 presso l’Asso Sporting Club la conferenza di lancio dell’App ufficiale

del club.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara arrivano le parole del tecnico Duda: «La squadra ha iniziato con un pizzico di ansia, crescendo poi con il passare dei minuti. Ho variato molto i quintetti, anche nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, poi ci siamo fatti prendere un po dall'ansia di dover fare molti gol. Non mi interessa questo per il momento, anche stamattina ci siamo allenati due ore e si è fatto sentire».

Anche il patron, Roberto Pietropaoli, commenta la prima uscita dei suoi: «I singoli devono fare la differenza, si è visto che la squadra è un po' stanca, però mi aspettavo di più dai singoli. Dobbiamo crescere tanto, questa squadra è stata costruita per vincere».

PROSSIMI IMPEGNI

Il Real Rieti tornerà in campo venerdì 30 alle 19 presso il centro sportivo Area Sport, località Monticchio (AQ) contro il Free Time c5 allenata da Mario Patriarca. Poi domenica 1° settembre alle 18 il “Memorial Pizza” contro l’Italservice Pesaro al “PalaNino Pizza” teatro, lo scorso 27 gennaio, del trionfo in Coppa della Divisione.

APP REAL RIETI

Domani sera, 29 agosto, invece, alle 19,30 presso il centro sportivo Asso Sporting Club, verrà presentata la “App Real Rieti” scaricabile su tutti i dispositivi dotati di sistemi Android e Ios. Al termine della conferenza stampa la società offrirà un apericena a tutti i presenti, che avranno anche l’opportunità di cimentarsi in mini-partite di padel nel nuovissimo impianto di cui è dotato il centro sportivo. A tal proposito, il Real Rieti ringrazia anticipatamente l’amico Sergio Battisti per la disponibilità e l’accoglienza.

IL TABELLINO

Real Rieti: 1 Pasculli, 2 Moura, 4 Rizzi, 5 Fortino, 6 Marinovic, 7 Romano, 8 Jeffe (c), 9 Baroni, 10 De Luca, 11 Rafinha, 12 Micoli, 13 Ramon, 14 Relandini, 15 Jelovcic. All.: Duda.

Olimpus: 13 Ducci, 24 Pompa, 22 Parigi, 5 Kamel L., 23 Di Eugenio A., 7 Pizzoli A., 6 Pizzoli L., 17 Corsini, 11 Luciano, 90 Iubei, 10 Di Eugenio F., 8 Achilli, 12 Cittadini, 16 Palfreeman, 14 Vassetti. All.: Budoni

Arbitri: Patacchiola e Lancia sez. Opes di Rieti.

Reti: 12’49’’ Rizzi (R)



Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA