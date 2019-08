© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il primo test dopo un nuovo inizio. Oggi, 28 agosto, alle 19.30 il Real Rieti sarà impegnato nella prima amichevole precampionato al PalaMalfatti. L'avversario sarà l'Olimpus Roma, formazione che giocherà nel girone B di serie A2. Dopo due settimane piene di lavoro c'è grande curiosità di vedere all'opera la squadra, anche perché il gruppo di giocatori è quasi totalmente nuovo.Quella di stasera sarà in assoluto la prima uscita per Duda, che nei giorni scorsi ha curato nei dettagli ogni movimento, per provare ad inserire nella squadra i primi meccanismi del suo gioco: «Spero di vedere un coordinamento difensivo – dice – che è quello sul quale abbiamo lavorato di più in queste due settimane. Mi aspetto anche una giusta chiave di lettura delle scelte difensive dell’avversario e lo sfruttamento massimo delle situazioni da palla ferma. E’ un’amichevole, ma in questa seconda fase della preparazione dobbiamo cominciare a stare in campo con l’atteggiamento giusto, lo stesso che poi dovremo avere nelle partite ufficiali».Il tecnico brasiliano avrà tutti i giocatori a disposizione, eccezion fatta per Diego De Michelis, che sta svolgendo lavoro differenziato insieme al preparatore Guerrero. Anche per il tifosi sarà il primo assaggio di un Real disegnato per tutti i grandi obiettivi della prossima stagione, in una settimana che vedrà gli amarantocelesti affrontare altri due test: dopodomani il Free Time di Mario Patriarca a L'Aquila e domenica l'Italservice Pesaro campione d'Italia per il memorial Pizza.