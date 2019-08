RIETI - Ieri il primo assaggio del "metodo Duda" in doppia seduta al PalaMalfatti, per oggi invece menù differente in casa Real Rieti.



Questa mattina la squadra si è allenata al Terminillo, all'interno del campo d'altura. Niente pallone, ma solamente parte atletica, curata come al solito da Guerrero, apparso molto motivato. La squadra pranzerà insieme, per poi ritrovarsi nel pomeriggio al PalaMalfatti per la seduta pomeridiana a base di pallone e tattica.

Ancora un ultimo giorno a ranghi incompleti in attesa di domani, quando arriveranno in città Rafinha De Souza e Davide Moura. Il brasiliano ed il portoghese completeranno il gruppo e probabilmente saranno a dipsozione per la seduta del pomeriggio, quantomeno per conoscere i nuovi compagni e prendere contatti con il mondo Real. Proprio domani potrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale per Moura.

