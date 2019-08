RIETI - Primo giorno di scuola per il nuovo Real Rieti. Tutti a rapporto agli ordini di Duda e del suo staff per un nuovo inizio. Il tecnico ex Pozo ha parlato alla squadra prima di iniziare la seduta di allenamento, seguito dal vice presidente Luca Palombi e dal vice tecnico Guerrero.



Primo allenamento dedicato ovviamente quasi per intero alla parte atletica, tra test e circuiti, alternati ad alcuni esercizi con la palla. La squadra pranzerà insieme per poi ritrovarsi al PalaMalfatti per la seconda seduta, prevista alle 17.30.

Al gruppo di oggi, formato da 13 elementi, mercoledì si aggiungeranno altri due giocatori: oltre a Rafinha De Souza arriverà anche l'ultimo colpo della campagna estiva: il centrale ex Luparense classe 1986 Davide Moura. Saranno proprio loro a completare un roster decisamente competitivo, pronto a viaggiare verso l'obiettivo scudetto, come sottolineato anche dalle parole di capitan Jeffe: «La squadra è ricca di giocatori di qualità ed esperienza, sappiamo che qui manca solo lo scudetto e che ci sono grandi aspettative dei tifosi: il nostro obiettivo è quello».

Tra gli uomini più attesi anche Ramon Bueno Ardite, l'ex Asti, Luparense e Jaen è risultato tra i migliori nei test fisici: «Il gruppo è di quelli importanti, ma è presto per parlare, abbiamo tanto lavoro da fare».

Lavoro che, come detto, si svolgerà in doppia seduta, domani previsto allenamento mattutino al Terminillo.

