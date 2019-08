I CONVOCATI

STAFF TECNICO

RIETI - Ferie finite in casa Real Rieti. Da lunedi inizierà infatti il cammino verso la prossima stagione: il sogno resta quello di conquistare lo scudetto. Proprio all'inizio della prossima settimana è fissato il raduno (ore 9.30). Sono 14 in totale i giocatori convocati e che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico, che sarà comandato da Duda e dal vice Guerrero, che curerà la parte atletica. Questo l'elenco dei giocatori convocati, con Rafinha De Souza che raggiungerà il gruppo solamente mercoledì, il tempo di sbrigare le ultime pratiche relative al visto.Portieri: Micoli, Pasculli, Relandini.Giocatori di movimento: Baroni, Ramon, De Luca, De Michelis, Rafinha De Souza, Fortino, Jeffe, Jelovcic, Marinovic, Romano, Rafinha Rizzi.Allenatore: DudaVice e preparatore atletico: Fernando GuerreroPreparatore portieri: Andrea GastaldoTeam Manager: Danilo AntonettiMatch Analyst: Marco BiaginiMedico: Giovanni PrincipessaFisioterapista: Aldo SquatritoLa squadra lavorerà tutto il giorno in doppia seduta, prima amichevole il 28 agosto alle 19.30 contro l'Olimpus al PalaMalfatti.