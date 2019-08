© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra una settimana esatta il Real Rieti si ritroverà per iniziare il lavoro in vista della prossima stagione. Il club amarantoceleste propone una squadra rinnovata negli interpreti, ma non nelle ambizioni, che restano di primissima fascia. Quello portato avanti dal club e stato un mercato importante, partito dalla guida tecnica, per poi svilupparsi in maniera piuttosto rapida, andando a prendere tutti quei giocatori finiti nel mirino del club.Sarà Duda a comandare il gruppo, coadiuvato dal suo vice Guerrero, che si occuperà anche della preparazione atletica. C'è curiosità di capire quale sarà l'impronta data dal tecnico brasiliano, alla prima esperienza in Italia e alle prese con un campionato lungo e difficile, notoriamente molto diverso per approccio e filosofia a quello spagnolo. Duda però sembra avere le idee piuttosto chiare e, per dirla alla sua maniera, in fondo: "è sempre futsal".La squadra sarà un mix di fisico e tecnica, caratteristiche che dovrà mettere in campo Dario Marinovic, l'acquisto più oneroso della campagna estiva. Non è un mistero che il club voglia provare ad aggiungere un ultimo tassello, ma la strada è chiara: o si trova un giocatore funzionale, oppure si resta cosi fino a dicembre, tradotto: "non ci accontentiamo".Attualmente il gruppo è composto da 7 stranieri (Rafinha Rizzi, Jeffe, Marinovic, Jelovcic, Rafinha, Ramon, Fortino), più tre italiani importanti ad allungare le rotazioni (Romano, De Luca, Baroni), ai quali andrà aggiunto Diego De Michelis, oltre ai portieri Micoli, Pasculli e Relandini. Dopo il raduno fissato proprio per lunedì prossimo (12 agosto), per vedere all'opera il Real bisognerà attendere il 28, data della prima amichevole conto l'Olimpus al PalaMalfatti.Servirà tempo, ma i presupposti per vivere un'altra stagione con il Real protagonista ci sono tutti.