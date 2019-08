LA NUOVA SERIE A

RIETI - Si alza il sipario sul prossimo campionato di serie A. Pochi minuti fa, attraverso un comunicato, la Divisione Calcio a 5 ha diramato gli organici dei campionati nazionali. In serie A confermata la formula a 16 squadre, con l'esclusione della Lazio, che aveva chiesto il ripescaggio, ed il Maritime Augusta, che dopo il parere negativo della Co.Vi.So.D, non ha presentato ricorso. Mentre la Lazio, dopo la retrocessione, aveva presentato richiesta di ripescaggio, tra le aventi diritto c'era anche il Napoli, che cosi come il Maritime non prenderà parte al campionato. Salgono quindi ad occupare i due posti Genova e la Cybertel Aniene di Zanchetta e Schininà. Per il resto nessuna novità, questo l'organico completo del campionato, che partirà il 21 settembre. Per il Real di mister Duda saranno 7 su 15 le nuove rivali.Acqua&Sapone Unigross (confermata)Came Dosson (confermata)Civitella Colormax (confermata)Feldi Eboli (confermata)Italservice Pesaro (confermata)Latina (confermata)Meta Catania (confermata)Real Arzignano (confermata)Real Rieti (confermata)Petrarca Padova (promossa dalla A2)Todis Lido Di Ostia (promossa dalla A2)Medio Basento Signor Prestito (promossa dalla A2)Mantova Calcio a 5 (promossa dalla A2)Sandro Abate Avellino (promossa dalla A2)Futsal Genova (ripescata)Cybertel Aniene (ripescata)