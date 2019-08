QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO

RIETI - Il Real Rieti ha ufficializzato il calendario delle amichevoli precampionato. La squadra si radunerà il prossimo 12 agosto per poi iniziare il lavoro agli ordini del tecnico Duda e del suo vice e preparatore atletico Guerrero.Il calendario della pre-seadon si apre il 28 agosto, circa due settimane dopo l'inizio della preparazione, quando alle 19.30 arriverà al PalaMalfatti l'Olimpus, formazione romana di A2. Grande appuntamento il 1° settembre, quando la formazione amarantoceleste sarà impegnata a Pesaro contro l'Italservice per il "Memorial Pizza" (ore 18.30). Sarà questo il primo grande assaggio del prossimo campionato, proprio con la squadra che ha alzato il tricolore al cielo. Tre giorni più tardi, sempre alle 19.30, si torna al PalaMalfatti, stavolta per sfidare l'Italpol (A2). Il 7 settembre, il Real sarà ad Ascoli per il "Memorial Bellini", un triangolare con Acqua&Sapone e Civitella Colormax. L'ultimo atto e anche il più atteso, è invece fissato per il 14 settembre, una settimana prima dell'inizio della regular season, per la nona edizione del memorial "Stanislao Pietropaoli". L'avversario sarà il Lido Di Ostia, nuova squadra di Matteo Esposito ed una delle neopromosse in serie A. L'occasione sarà utile, come consuetudine, a presentare alla città tutte le squadre che compongono la famiglia del Real.28/8 PalaMalfatti (ore 19,30): Real Rieti-Olympus;1/9 PalaNinoPizza (ore 18,30): ItalService Pesaro-Real Rieti (“Memorial Pizza”);4/9 PalaMalfatti (ore 19,30): Real Rieti-Italpol;7/9 Ascoli (dalle ore 18): “Memorial Bellini” con Acqua&Sapone e Civitella;14/9 PalaMalfatti (ore 17): Real Rieti-Lido di Ostia