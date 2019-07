© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti amplia il suo staff tecnico. Il club amarantoceleste ha annunciato l'arrivo del giovane Fernando Guerrero Cayuela, classe 1993. Nonostante la giovane età Guerrero ha già tantissima esperienza alle spalle: dopo aver studiato Scienze dello Sport all'università di Murcia, con tanto di master, inizia a collaborare con una azienda di tecnologia sportiva. È qui che scoppia l'amore con il futsal, mondo dal quale arrivano collaborazioni con alcuni club importanti, prima della chiamata di Duda, per il quale è un vero e proprio braccio destro. Ricoprirà il ruolo di preparatore atletico.Proprio il club, attraverso un comunicato, ha diramato anche le prime dichiarazioni del giovane spagnolo: «Prima di tutto vorrei ringraziare l’intera famiglia Real Rieti per la fiducia riposta in me in vista della stagione che sta per cominciare. Ho avuto la fortuna di poter collaborare con alcuni club di alto livello in Spagna, poi una chiamata inaspettata di Duda ha cambiato la mia vita e senza pensarci troppo ho accettato l’offerta e sono partito con lui per il Kuwait. E proprio grazie all’alta professionalità di Duda, l’Al-Yarmouk ha superato di gran lunga tutte le aspettative della vigilia raggiungendo un terzo posto generale di assoluto prestigio. Personalmente – conclude Guerrero – è stata un’esperienza eccezionale sotto tutti gli aspetti e mi auguro che accada lo stesso in Italia: lavorare con Duda è sinonimo di successo ed è il motivo principale per cui ho deciso di affrontare questa nuova avventura».Si completa cosi lo staff tecnico del Real Rieti, che ora vorrebbe piazzare un ultimo colpo di mercato dopo l'arrivo di Massimo De Luca, ufficializzato venerdì scorso.