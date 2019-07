© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In casa Real Rieti si ripartirà da uno staff tecnico rinnovato, a partire dal nuovo allenatore Duda e dopo gli addii di Festuccia, Abati e Ruggeri. Dello staff tecnico che ha chiuso la scorsa stagione rimane però in amarantoceleste Andrea Gastaldo, nel ruolo di preparatore dei portieri.Ad annunciarlo è stato proprio il club, che attraverso una nota ha diramato anche le dichiarazioni del tecnico romano: «Ringrazio la società per la riconferma, spero di ripagare la fiducia che per forza di cose passa per le prestazioni, spero buone, dei portieri. Non vedo l’ora di iniziare anche perché sono molto curioso e contento di lavorare con un’icona del Futsal come Duda. Dalle prime riunioni ho subito capito quello che vuole il mister da me per il bene del Real Rieti».Gastaldo lavorerà ancora con Giuseppe Micoli e Marco Relandini, oltre ovviamente al nuovo arrivato Marco Pasculli. Anche per lui il lavoro inizierà il prossimo 12 agosto, giorno in cui è fissato il raduno.