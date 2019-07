© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Jesulito è ufficialmente sfumato con il "benestare", per cosi dire, proprio del Real Rieti. Allora il club amarantoceleste cerca di ampliare la rosa, aggiungendo esperienza e rotazioni a disposizione di Duda. La caccia ad un profilo straniero resta aperta, intanto però il patron Roberto Pietropaoli vuole un altro italiano.Con il Napoli che ha annunciato la non iscrizione al prossimo campionato, gli amarantocelesti avrebbero individuato in Massimo De Luca il profilo giusto. Laterale classe 1987, in uscita proprio dal Napoli, De Luca sarebbe pronto a tornare a vestire amarantoceleste. Il giocatore della nazionale italiana, con la quale ha vinto anche un europeo, aveva vestito la maglia del Real per mezzo anno nella stagione 2013/2014 dopo il fallimento del Martina, per poi accasarsi ad Asti nelle due stagioni successive.La trattativa non può ancora definirsi conclusa, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accelerata decisiva. Massimo De Luca è davvero vicino al ritorno al Real Rieti.