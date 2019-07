DE MICHELIS

RIETI - Una doppia conferma che era nell'aria. Diego De Michelis e Marco Relandini, due dei gioiellini del settore giovanile del Real, faranno parte della rosa della prima squadra anche nella prossima stagione. De Michelis, laterale classe 1999 sta ancora lavorando per recuperare dall'intervento al legamento crociato, ma a breve tornerà a disposizione. Il portiere Relandini invece, classe 2001, affiancherà il confermato Micoli ed il nuovo arrivato Pasculli.«Il recupero dall'infortunio sta andando bene - racconta proprio De Michelis - ,mi sto impegnando giorno dopo giorno per tornare prima possibile. Il ginocchio sta bene, io ho un po di paura, ma sono sicuro che con l'aiuto dello staff tornerò più forte di prima». Conferma arrivata dunque, e una nuova stagione alle porte, con la possibilità di lavorare con un tecnico del calibro di Duda: «Continuare a vestire questa maglia in questa categoria è un sogno - continua De Michelis - voglio solo tornare al più presto a fare quello che amo, ovvero giocare a futsal. Duda? Nella squadra ci sono tanti campioni da cui imparare, ho molto da imparare e con un allenatore forte come Duda».Soddisfatto, ovviamente anche il giovanissimo Marco Relandini: «Voglio migliorare ancora nell'aspetto tattico e nell'elasticità muscolare, sarà fantastico stare a contatto con un allenatore cosi vincente». Relandini racconta anche il rapporto con i due portieri con cui lavorerà: «Micoli è stato uno dei miei punti di riferimento appena approcciato questo sport, Pasculli è un portiere fenomenale, da loro posso imparare tantissimo, spero formeremo una grande squadra».