RIETI - Il Real Rieti, come preannunciato, continua ad ufficializzare i colpi di mercato. Dopo Jelovcic, ultimo in ordine cronologico, arriva Rafael De Souza Novaes, in arte Rafinha. Laterale destro classe 1988, Rafinha arriva dal Kuwait, dove ha trascorso questa parte della sua carriera. In Italia per lui solamente una esperienza, due stagioni fa, con la maglia della Luparense, sfiorando uno scudetto e poi, successivamente, disputando anche una Uefa Futsal Cup.Un Rafinha al quadrato per il Real Rieti, perché oltre al centrale ed ex capitano Rizzi, ne arriva un altro. Caratteristiche completamente differenti tra i due, visto de De Souza Novaes, come detto, è laterale rapido e bravo nell'uno contro uno. Andrà ad occupare l'unico slot disponibile per lo straniero, dopo che negli ultimi due anni era toccato a Joaozinho, tornato in Brasile.Felice di tornare in Italia, Rafinha ha voluto fortemente il Real Rieti, anche per l'arrivo di Duda, come confermano le parole rilasciate al sito internet del club: «Sono molto felice di giocare nuovamente in Italia e sono pronto per questa nuova sfida con Rieti. Duda è un campione e allenatore esperto, Rieti ha fatto la scelta giusta scegliendo Duda per questo nuovo progetto. I primi acquisti mi hanno fatto molto emozionare, sono giocatori di grande qualità ed esperienza, non vedo l'ora di iniziare l'allenamento con i miei compagni di squadra».Il ciclo degli annunci è quasi terminato, ma la società ha in canna un ultimo colpo: sotto questo punto di vista sarà decisiva la prossima settimana.