RIETI - In attesa degli annunci di Jelovcic e Rafinha il Real Rieti rimane attivo sul mercato. Il club vuole infatti un ultimo colpo per completare la rosa, un ultimo tassello da incastrare in un organico già forte. Il nome nuovo è di quelli di primissima fascia, visto che gli uomini mercato avrebbe messo gli occhi su un fresco campione d'Europa.L'identikit corrisponde a Pedro Cary, laterale portoghese classe 1984. Inutile nasconderlo, sarebbe un vero e proprio colpaccio. Il giocatore, dopo tanti anni, non continuerà nello Sporting Lisbona. Fresco vincitore della Champions League e campione d'Europa con il Portogallo nel 2018, l'ala lusitana ha vinto tutto in patria.La trattativa è avviata, il Real ha recapitato la sua offerta, anche se, come è facile immaginare, le pretendenti non mancano. Dalle indiscrezioni raccolte lo stesso Duda, nei giorni scorsi, ha parlato direttamente col giocatore, un aspetto che magari potrebbe portare Pedro Cary ad accettare l'offerta del club amarantoceleste.Sono giorni di attesa, ma conforta il fatto che lo stesso giocatore non avrebbe chiuso le porte al Real, anzi. Potrebbe essere quindi il laterale nativo di Faro l'ultimo tassello di un futsalmercato davvero stellare.