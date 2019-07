© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà un'Acqua&Sapone rivoluzionata quella che vedremo nella prossima stagione. Dopo aver perso la finale scudetto gli abruzzesi ripartiranno dal tecnico, ex Real Rieti, Massimiliano Bellarte, fresco campione d'Italia con la Salinis (serie A femminile). Della "vecchia guardia" restano in sei: Mammarella, Murilo, Coco, Calderolli, Jonas e Avellino. Pieno il terminal delle partenze. Lima ed Ercolessi sono ancora in attesa di ufficializzare la loro prossima destinazione, Lukaian si è accasato al Cartagena, Cuzzolino al Levante, Casassa al Latina, Fiuza alla Feldi Eboli e De Oliveira al Pesaro, quest'ultimo il trasferimento che ha fatto più rumore. Per il momento nella casella degli arrivi trovano spazio solo Mambella e William Rocha, rientrati per fine prestito rispettivamente dalla Tombesi Ortona e dal Mantova.Ancor più rivoluzionata e attualmente anche indecifrabile sarà il Maritime Augusta che vedremo nella stagione 2019/20. La guida tecnica ancora non c'è, così come non si conoscono gli elementi che faranno parte del nuovo roster. Attualmente figura tra gli arrivi il solo Costamanha, rientrato per fine prestito dal Futsal Polistena. Ben otto invece gli addii: gli ex Real Crema e Zanchetta si sono trasferiti rispettivamente all'Halle Gooik e all'Aniene, Simi al Taboao Futsal, Follador al Real San Giuseppe, mentre Pica Pau è volato in Brasile. In attesa di un nuovo club Caio Japa e Bissoni, altro ex Real.