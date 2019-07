© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti completa il reparto portieri della prima squadra. Oltre a Giuseppe Micoli il club amarantoceleste ha annunciato pochi minuti fa l'arrivo di Marco Pasculli. Classe 1991 e nativo di Sassari, l'estremo difensore arriva dalla Feldi Eboli, avendo però vestito, tra le altre, anche la maglia del Montesilvano.Il sito internet del club ha diffuso anche le prime parole del giocaotre: «Arrivare in una piazza come Rieti – sono le prime parole in amarantoceleste di Pasculli – per me rappresenta un altro passo in avanti nella mia carriera: negli ultimi anni ha sempre raggiunto grandi traguardi e non vedo l’ora di cominciare. Il presidente ha allestito una rosa di grande qualità, come sempre Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di crescere e di migliorare sempre di più, nonché alla M8 Sport Agency per il buon esito della trattativa» .Quello di Pasculli è il quarto colpo di mercato annunciato dal club, mentre la prossima settimana sono attese le ufficialità anche dei due croati Marinovic e Jelovcic.