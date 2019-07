LA NUOVA STAGIONE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo quello di Ramon, ed in attesa degli annunci dell'asse croato Marinovic - Jelovcic, il Real Rieti sta per piazzare un altro colpo di mercato. Il club amarantoceleste ha bisogno di un sostituto di Joaozinho per riempire lo slot del giocatore "straniero", ovvero coloro che non hanno lo status di "italo". La ricerca ha portato direttamente a Rafael De Souza Novaes, detto semplicemente "Rafinha". Già visto in Italia con la maglia della Luparense due stagioni fa, Rafinha è reduce da una esperienza in Kuwait. Laterale classe 1988, Rafinha è pronto a completare la rosa aggiungendo grande qualità ed estro. Giocatore duttile e rapido, Rafinha è un laterale offensivo abile nell'uno contro uno. La trattativa è ai dettagli, e nei prossimi giorni potrebbe già arrivare il comunicato ufficiale. L'arrivo di Rafinha apre anche un simpatico siparietto, visto che saranno due i Rafinha in campo per il Real Rieti, perché l'ex Luparense si aggiunge al Rizzi Rafinha già in rosa. Ruoli diversi, caratteristiche diverse, ma un doppione destinato sicuramente a mettere in difficoltà gli addetti ai lavori.Intanto ieri la Divisione Calcio a 5 con il classico comunicato n.1 ha dato ufficialmente il via alla stagione sportiva 2019/2020, diramando date ed organici dei prossimi campionati. Campionato al via il 21 settembre, Supercoppa che invece si giocherà il 14, la settimana precedente, tra Italservice Pesaro campione d'Italia e Acqua&Sapone, vincitrice della Coppa Italia. Senza tener conto di rinunce ed eventuali ripescaggi, saranno 16 le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato, con playoff e playout e ben 4 retrocessioni. Confermata anche la Coppa Della Divisione. I regolamenti delle competizioni verranno poi diramati attraverso comunicati successivi nelle prossime settimane. Salvo ulteriori cambiamenti, il Real si radunerà al PalaMalfatti il 12 agosto per le consuete visite mediche, prima di iniziare il lavoro di preparazione atletica.