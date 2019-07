© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ramon è un nuovo giocatore del Real Rieti. Come anticipato il giocatore è arrivato oggi in città per la firma sul contratto che lo legherá al club per la prossima stagione. Ramon, laterale classe 1984, è reduce dall'esperienza in Spagna, al Jaen, dove ha giocato una semifinale scudetto persa contro il Barcellona. Prima della Spagna aveva vestito anche le maglie di Luparense ed Asti, con la quale, nella stagione 2015/16, aveva strappato il tricolore proprio al Real, calciando il rigore decisivo in gara 4.«Sono contento di essere qui, il club ha ambizione, in questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ho già parlato con Duda, è un allenatore che ha vinto tutto, è uno dei motivi che mi ha portato qui. Lo scudetto tolto al Real? So di aver dato un dispiacere, quando indossi una maglia dai tutto per quella, farò altrettanto con il Real, sperando di regalare ai tifosi le stesse gioie».Quello di Ramon è il terzo colpo di mercato dopo Fortino ed il ritorno di Andrea Romano. Nei prossimi giorni previsti altri arrivi, con le trattative per Marinovic e Jelovcic in dirittura d'arrivo.