RIETI - Il Real Rieti ha in canna un altro colpo di mercato. Il club sta accelerando per confezionare la squadra da mettere a disposizione del tecnico Duda, e sono almeno tre le caselle ancora da riempire, tra le quali quella di un laterale mancino.Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'impennata decisiva nella trattativa per Franko Jelovcic. Il laterale croato, classe 1991, è reduce dall'esperienza al Napoli, maglia con la quale si è messo in evidenza. Nazionale croato, mancino di grande fisico, Jelovcic è vicinissimo a vestire amarantoceleste nella prossima stagione. La trattativa sembrava quasi sfumata, visto che il giocatore aveva ricevuto delle offerte importanti dalla "sua" Croazia, poi ieri tutto è cambiato.Dopo Fortino e Romano, più le conferme di Jeffe, Rafinha e Micoli, il Real Rieti continua ad inserire talento e qualità alla sua rosa, il tutto senza dimenticare Ramon Bueno Ardite. Il laterale ex Asti e Luparense sarà oggi a Rieti per mettere nero su bianco l'accordo con il club, certificando così un accordo totale già in piedi da qualche giorno.Si attendono invece risposte da Dario Marinovic, anche lui croato, che rappresenterebbe il classico colpo da novanta non sono per il Real, ma per l'intero futsal made in Italy. Si attende riscontro nelle prossime ore, che tra Ramon, Jelovcic e lo stesso Marinovic si preannunciano caldissime.Intanto il club, tramite un comunicato, ha annunciato due ingressi nello staff del settore giovanile. Dopo aver fatto parte dello staff tecnico di prima squadra ed Under 21, torna in amarantoceleste Daniele Ferri, che collaborerà con la formazione Under19 nazionale. Non solo ritorni, ma anche nuovi arrivi, in particolare quello di Silvio Ippoliti. Ippoliti arriva dal calcio, precisamente dal settore giovanile del Rieti, ed è stato inserito nell'organigramma tecnico dell'Under 17, per lui primo approccio già in occasione degli stage svolti nei giorni scorsi al PalaMalfatti.Lunedì 15 luglio intanto fissato un altro appuntamento importante. Presso lo store di Mariani Sport, a Campoloniano (ore 19), il Real Rieti presenterà le nuove maglie da gioco per la prossima stagione. Il club ha da poco rinnovato l'accordo con la Lotto, che ha realizzato una maglia personalizzata ed a tiratura limitata. Alla presentazione sarà presente tutto l'organigramma societario, l'occasione giusta per fare il punto sul mercato e tracciare gli obiettivi per la prossima stagione.