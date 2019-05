RIETI - La stagione è finita con l'eliminazione dalle semifinali scudetto contro il Pesaro, ma il Real Rieti continua a lavorare. Fino a qui nulla di strano, verrebbe da dire. La curiosità però è che dopo il mancato rinnovo a David Festuccia a dirigere la seduta di allenamento al PalaMalfatti c'è Massimiliano Mannino. Il tecnico, che aveva iniziato la stagione sulla panchina del Real Rieti, è sotto contratto fino al prossimo 30 giugno, così come i giocatori, che come detto in questi giorni si stanno allenando al PalaMalfatti.



Intanto la società lavora per preparare la prossima stagione e non è ancora chiaro chi tra i giocatori attualmente in rosa continuerà a vestire la maglia amarantoceleste. Un episodio, questo, che va sicuramente registrato e che sa forse di "punizione" dopo il ko pesante contro Pesaro in gara 2 e gara 3 delle semifinali scudetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA