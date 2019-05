IL BORSINO

Micoli 90%

Rafinha 90%

Esposito 80%

Jefferson 70%

Chimanguinho 60%

Kakà 55%

Putano 45%

Jeffe 40%

Alemao 40%

Nicolodi 30%

Joãozinho 30%

Abdala 25%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È tempo di colloqui in casa Real Rieti. A partire da domani infatti il patron Roberto Pietropaoli e la dirigenza amarantoceleste avranno un confronto con ogni singolo giocatore del roster 2018/19. Tra certezze e dubbi sarà un Real, quello che verrà, in ogni caso diverso.Ha un contratto che lo lega al Real fino al 2022, e con ogni probabilità rappresenterà il numero uno tra i pali della formazione reatina.Anche il capitano ha un contratto che lo lega al club fino al 2021, al momento la fascia non dovrebbe trasferirsi su un altro braccio.Dall’arrivo di mister Festuccia il giovane reatino ha trovato quello spazio di cui aveva bisogno e che forse gli varrà la riconferma.Il patron vuole il prossimo Real più fisico ed affamato, il laterale brasiliano in ogni caso sembra rispondere a queste caratteristiche.Si è dimostrato uno dei pivot più forti del campionato, dovrebbe rappresentare il terminale offensivo dal quale ripartire.Il numero 14 ha fatto molto bene tra regular season, Final Eight di Coppa Italia e Coppa della Divisione, un po’ sottotono nei playoff scudetto. Potrebbe comunque continuare a far coppia con Chimanguinho.Dal suo arrivo a Rieti si è preso subito la scena a suon di grandi interventi. Nelle ultime partite è stato retrocesso al ruolo di secondo portiere, segnale di un addio?È stato uno dei migliori nei playoff, ma la sua carta d’identità potrebbe indurre la società ad una nuova separazione.Vale un po’ lo stesso discorso fatto per Jeffe. Sulle qualità e sull’esperienza del giocatore non si discute, ma molto dipenderà dalle strategie della società.Quando sta bene è in grado di spaccare le partite, ma purtroppo quasi come una ricorrenza viene messo fuori gioco da problemi fisici. Motivo per il quale il Real potrebbe separarsi dal numero 21.Sicuramente in questa stagione non si è ripetuto sui livelli del primo anno di Real. Le prestazioni altalenanti dovrebbero valergli la non riconferma.Arrivato a Rieti per incrementare numericamente il roster amarantoceleste, non è stato tra i più utilizzati, collezionando anche qualche tribuna. Al momento sembra il più papabile a trasferirsi altrove.