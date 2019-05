COSI' IN CAMPO

RIETI - Quaranta minuti (o forse di più) per fare riesplodere la serie e pareggiare i conti. Questa sera alle 20.30 (in diretta su Sky Sport) il Real Rieti sarà di scena al PalaNino Pizza di Pesaro per affrontare gara 2 delle semifinali scudetto. La formazione amarantoceleste vuole vincere, ma per farlo servirà una grande prova, soprattutto dopo il ko beffa di gara 1.Sarà fondamentale valutare come il Real ha reagito e quanto il Pesaro possa essere galvanizzato dopo aver vinto in rimonta una partita pazzesca. Nel match di stasera mancheranno due protagonisti importanti: da una parte Borruto, che ha rimediato una giornata di squalifica, dall'altra Nicolodi, non convocato per un piccolo problema fisico. Entrambi gli allenatori possono attingere dalla tribuna, con Colini che metterà in campo uno tra Tonidandel e Mancuso, mentre Festuccia potrebbe dare spazio ad uno tra Joaozinho ed Abdala.È proprio il tecnico amarantoceleste (che ieri ha festeggiato il suo compleanno) a presentare la gara: «Sapevamo che questa sarebbe stata una semifinale tosta, che si doveva giocare e si giocherà sia sotto l’aspetto fisico, che mentale – asserisce il tecnico David Festuccia – Sabato siamo andati vicini al colpo dell’1-0, sfumato a pochi secondi dalla sirena, ma nell’arco di tutta la partita i ragazzi hanno dimostrato di esserci sotto ogni punto di vista e torneremo a Pesaro per cercare di riprenderci quel punto che ci darebbe l’opportunità poi, di invertire l’inerzia della serie».Vincere per andare a Genzano senza l'acqua alla gola, vincere per impattare la serie e ribaltare ancora i sottili, ma determinanti, equilibri psicologici.: Miarelli, Taborda, Honorio, Caputo, Salas, Tonidandel, Canal, Del Grosso, Fortini, Polidori, Mateus, Borrea, Marcelinho, Jhons. All. Colini: Putano, Micoli, Relandini, Alemao, Rafinha, Jeffe, Masini, Stentella, Abdala, Esposito, Pandolfi, Nicolodi, Joaozinho, Jefferson,Chimanguinho, Kakà. All.Festuccia: Beneduce (Nola), Acquafredda (Molfetta), Parrella (Cesena)