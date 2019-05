COSI' IN CAMPO

Italservice Pesaro

Real Rieti

Arbitri

PLAYOFF SCUDETTO - SEMIFINALI, GARA 1

RIETI - Il Real Rieti vuole prendersi la finale scudetto. Dopo aver eliminato la Feldi Eboli nei quarti di finale gli amarantocelesti riprendono oggi il loro cammino nei playoff scudetto: alle 18 (diretta Pmg Sport Futsal e Npc TV) gara 1 di semifinale contro l'Italservice Pesaro al Pala Nino Pizza. Con il cambio di regolamento serviranno almeno tre vittorie per staccare un biglietto per la finale.Si rinnova la sfida che ha già visto tre precedenti in stagione, tra i quali la finale della Coppa Della Divisione: in campionato vittoria all'andata per la squadra di Fulvio Colini, pareggio nella sfida di ritorno al PalaMalfatti, nel mezzo proprio il trionfo in Coppa ai calci di rigore. Servirà una impresa, perché il Pesaro ha il vantaggio del fattore campo, e potrà giocare le prime due gare della serie in casa. La buona notizia è che Festuccia potrà contare ancora sulla formazione al completo, ma dovrà scegliere i due giocatori da mandare in tribuna. Difficile fare ipotesi, anche se molto dipenderà dal tipo di gara che ha immaginato lo staff tecnico.Pesaro si presenta a questa semifinale avendo eliminato la Came Dosson in due gare, un segnale di forza importante per una squadra costruita per arrivare fino in fondo in ogni competizione e guidata dal tecnico più vincente del futsal italiano. Il Pesaro ha dimostrato di avere potenziale enorme con i vari Taborda, Salas, Borruto e Marcelinho, forse il giocatore più in forma in questo momento della stagione e reduce dalla prima convocazione in nazionale. Sarà fondamentale provare a strappare un successo in una delle due gare esterne per avere a disposizione il match point al PalaCesaroni di Genzano.È proprio il tecnico amarantoceleste, David Festuccia, a caricare l'ambiente: " Ci attende una serie fantastica, questo primo incontro vale tanto perché può indirizzare tutte le altre partite. Ci siamo preparati bene, con la giusta determinazione ed altrettanta convinzione e siamo curiosi anche noi di vederci all’opera per testare tutto quello che abbiamo studiato, provato e realizzato in questa settimana. Siamo sempre più consapevoli di potercela giocare sapendo di essere l’orgoglio dei nostri tifosi, della nostra società, della nostra gente".Dubbi anche tra i pali, visto che Putano aveva saltato la sfida di Eboli per un piccolo guaio fisico, con Micoli autore di una prestazione super. Nel Pesaro va verso la tribuna Mancuso, anche se le sorprese, sotto questo punto di vista, sono dietro l'angolo. A differenza dei quarti di finale il regolamento prevede che, in caso di pareggio nei regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da 5' ed eventuali calci di rigore qualora la parità dovesse persistere.: Miarelli, Taborda, Honorio, Caputo, Salas, Borruto, Canal, Del Grosso, Fortini, Polidori, Mateus, Borrea, Marcelinho, Jhons. All. Colini: Putano, Micoli, Relandini, Rafinha, Alemao, Joaozinho, Jeffe, Jefferson, Nicolodi, Abdala, Chimanguinho, Kakà, Esposito, Pandolfi, Gouache, De Sa Almeida. All. Festuccia: Loddo (Reggio Calabria), Perona (Biella), Galante (Ancona)Italservice Pesaro- Real Rieti (oggi, ore 18)Acqua& Sapone Unigross - Lollo Caffè Napoli (stasera, ore 20.30, diretta Sky Sport)