© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In casa Real Rieti è tempo di iniziare a proiettarsi alla semifinale scudetto contro Pesaro. Non solo per quanto riguarda il campo, ma anche per tutta la macchina organizzativa per i tifosi, che per tifare il Real "in casa" dovranno trasferirsi al Pala Cesaroni di Genzano. In un comunicato la società ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi e tutte le iniziative previste per agevolare abbonati e non solo.Gara 1 si giocherà sabato 11 al Pala Nino Pizza di Pesaro alle ore 18, mentre gara 2, sempre a Pesaro, si giocherà martedì 14 alle 20.30, in diretta su Sky Sport. Per quanto riguarda le due gare in trasferta i biglietti potranno essere acquistati online sul sito vivaticket.it, al costo di 7 euro per il biglietto intero, 5 euro per le donne e ragazzi dai 14 ai 25 anni, mentre sarà gratis l'ingresso per tutti i ragazzi fino ai 14 anni di età.Per tutta la giornata di oggi, mercoledì 8 maggio, il Real Rieti terrà attivo un numero di telefono per fornire tutte le informazioni necessarie all'acquisto dei tagliandi (3495072255) con un consulente che sarà a disposizione presso la sede (piano superiore del PalaMalfatti) dalle 18 alle 19.30 per l'acquisto e la stampa dei biglietti stessi. Questo per quanto riguarda le due gare a Pesaro, ma iniziative molto interessanti, soprattutto per gli abbonati, sono previste per le gare casalinghe.Gara 3 si giocherà venerdì 17 maggio alle 20 al PalaCesaroni di Genzano. Per questa gara, e anche in caso di eventuale gara 4, la società metterà a disposizione dei soli abbonati un pacchetto tutto incluso con viaggio in pullman e biglietto di ingresso al PalaCesaroni, tutto a titolo gratuito. Per aderire all'iniziativa, basterà presentarsi muniti di tessera d'abbonamento della stagione corrente, presso la segreteria della società in via Padronetti in orario d'ufficio (9-13 e 15-18,30) entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 13 maggio.Al termine della prelazione riservata agli abbonati, a partire quindi dalle ore 15,30 di lunedì 13 maggio, i posti in pullman rimasti disponibili verranno messi a disposizione di tutti gli altri tifosi mantenendo la gratuità per il viaggio, ma non per l'ingresso al PalaCesaroni. Il costo del tagliando per assistere alle gare del PalaCesaroni sarà lo stesso della regular season, ovvero 5 euro e gratuito fino ai 12 anni di età. Insomma, iniziative interessanti, volte a ridurre al minimo i disagi.Tutto delineato per quanto riguarda le prime tre gare, quelle che si giocheranno sicuramente. Per eventuale gara 4, che si giocherebbe al PalaCesaroni, probabile "lunch match" alle 12.30 in diretta su Sky Sport.