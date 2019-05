RIETI - Altro fine settimana di impegni per le squadre del settore giovanile del Real Rieti. In campo le squadre under 17, under 15 ed esordienti. Per l'under 17 arriva un'altra vittoria, al PalaMalfatti, contro il CMC, battuto con il risultato di 6-1. Nonostante la qualificazione già in tasca ai playoff regionali, vince anche l'under 15 passando di misura in trasferta contro la Virtus Santa Maria. Per gli esordienti amichevole nel torneo di Primavera contro la formazione femminile della Lazio, chiusa con il risultato di 1-1. Questi tutti i risultati completi con i marcatori:



UNDER 17

Real Rieti - Cmc 6-1

3 Matticari, Boria, Bucci, Guadagnoli



UNDER 15

Virtus Santa Maria - Real Rieti 1-2

Masini, Battistelli



ESORDIENTI

S.S. Lazio - Real Rieti 1-1

