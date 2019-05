Came Dosson-Italservice Pesaro 1-5

Maritime Augusta-Acqua&Sapone 0-4

Meta Catania Bricocity-Lollo Caffè Napoli 3-5

Ultimo aggiornamento: 09:56

RIETI - La seconda tornata dei quarti di finale dei playoff scudetto consegna alle semifinali Italservice Pesaro e Lollo Caffè Napoli, mentre per decretare la vincente tra Acqua&Sapone Unigross e Maritime Augusta ci sarà bisogno di gara 3.I biancorossi di Colini rispettano il pronostico e con il quinto successo, in altrettanti incontri con la formazione veneta, staccano il pass per la semifinale tricolore. Dopo l’iniziale vantaggio della Came firmato da De Matos, gli ospiti trovano il gol del pari con Marcelinho, sfruttando la superiorità numerica per il rosso a Japa Vieira. Nella ripresa prima Tonidandel porta i suoi sul 2-1, poi il secondo rosso del match, questa volta per Bertoni, spiana la strada al Pesaro: arrivano nell’ordine le reti di Borruto, Canal e Marcelinho per il definitivo 1-5. In semifinale sarà sfida al Real Rieti.L’Acqua&Sapone è una grande squadra e qualora ce ne fosse bisogno lo conferma nei secondi quaranta minuti della serie al PalaJonio. Dopo aver clamorosamente perso gara 1 al PalaRoma gli uomini di Tino Perez giocano una partita di sostanza, consapevoli di avere un solo risultato a disposizione. Al 4’ è Lukaian a sbloccare il match, con gli abruzzesi bravi poi a resistere agli attacchi dei padroni di casa con il portiere di movimento. Nella ripresa dopo la rete di Calderolli il Maritime continua ad insistere nel il 5 contro 4, ma il rosso a Caio manda i titoli di coda alla gara visto che arrivano le reti di Coco e Murilo. Domani la “bella” al PalaRoma di Montesilvano.Partita dai mille volti e dalle altrettante emozioni quella giocata al PalaCatania. Dopo diciotto minuti i rossoblu di Samperi conducono addirittura per 3-0 grazie alle firme di Dalcin, Spampinato e Constantino. A pochi secondi dalla sirena della prima frazione è Dimas a riportare in partita il Napoli. Nella ripresa cambia lo spartito: dopo tredici secondi i partenopei accorciano sul 3-2 con Dimas e da quel momento attaccano a testa bassa. Al 16’ Chano trova il gol del 3-3 e costringe il Catania a inserire il portiere di movimento. Nel finale arrivano le reti di Mancha e De Luca per il 3-5 finale. Il Napoli attende in semifinale la vincente di Acqua&Sapone-Maritime.