RIETI - Il Real Rieti si impone per 2-1 anche al PalaDirceu di Eboli e conquista la seconda semifinale scudetto consecutiva. Migliore in campo il portiere Micoli, autore di ottimi interventi. Buone anche le prove di Joaozinho e Kakà, quest’ultimo molto meglio rispetto a gara 1.Chiamato a difendere i pali al posto di Putano, il numero 22 amarantoceleste si prende letteralmente la scena. Compie una serie di grandi interventi, decisivi ai fini dell’esito finale del match, mentre è incolpevole sulla rete del momentaneo 1-0 della Feldi. Saracinesca.Tornava in campo dopo la squalifica che lo aveva costretto a saltare gara 1. Oltre al sacrificio in fase difensiva, è sempre un fattore sulla sua corsia. Nel gol dell’1-1 mette in mostra tutte le sue abilità. Furetto.In crescita rispetto a quanto mostrato nei primi quaranta minuti della serie. Fa a sportellate e ha il merito di segnare un gol pesantissimo. Cinico.Il capitano cala sul parquet l’ennesima prestazione di sostanza. Contiene molto bene la fisicità di Fornari e nel finale è decisivo con due salvataggi a Micoli battuto. Solido.Il pivot amarantoceleste è praticamente una certezza. Non trova la rete, ma mette insieme tante buone cose. Quando i compagni sono in difficoltà hanno in lui sempre un punto di riferimento. Fondamentale.Da meno nell’occhio rispetto a quanto fatto vedere in gara 1, ma la sua presenza in campo, soprattutto in certe fasi del match, è obbligatoria. Gestore.Quando accende il motorino diventa imprendibile, come accaduto in occasione dell’assist per la rete del 2-1 di Kakà. Da sottolineare anche i ripiegamenti in fase difensiva. Vivace.E’ il “ringhio” amarantoceleste. E’ su tutti i lati del campo, si propone offensivamente e morde alle caviglie avversarie in fase difensiva. Tuttofare.Ancora pochi minuti sul parquet, ma sono minuti sempre contraddistinti da attenzione e concentrazione. Affidabile.