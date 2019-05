COSI' IN CAMPO

Feldi Eboli

Real Rieti

Arbitri

RISULTATI GARA 2 DEI QUARTI

RIETI - Quaranta minuti che potrebbero significare il passaggio alla seconda semifinale scudetto consecutiva. Con questo obiettivo in testa il Real Rieti si avvicina alla sfida di stasera (ore 20, diretta su PmgSportFutsal e Npctv) contro la Feldi Eboli. Dopo la vittoria ottenuta al PalaMalfatti in gara 1 gli amarantocelesti hanno a disposizione due risultati su tre: con un pareggio o una vittoria sarà semifinale, mentre in caso di sconfitta, senza tener conto della differenza reti, sarà gara 3 da giocare al PalaMalfatti.La Feldi ha già dimostrato di essere squadra insidiosa, capace ancor di più di esaltarsi davanti ai suoi tifosi. I campani hanno vinto tutte e cinque le gare giocate in casa nel girone di ritorno, numeri che fanno capire le insidie della sfida. Il Real però, per la prima volta in stagione, arriva con la formazione al completo, con lo staff tecnico che dovrà decidere chi mandare in tribuna. Sono due i giocatori italo da escludere, molto dipenderà dalla condizione fisica di giocatori come Jeffe, Alemao e Rafinha, tornati a disposizione dopo un lungo stop.Nella Feldi invece va verso il forfait capitan Pedotti, che aveva saltato gara 1 per un problema all'anca. Al suo posto sarà confermato Tuli, ex della sfida. Il fattore PalaDirceu da una parte, dall'altra tutta l'esperienza di un Real che ha in rosa giocatori abituati a gestire questo tipo di partite. La squadra di Cipolla proverà a metterla sul piano dell'intensità e del ritmo già dai primi minuti, con le uscite di Laion da contenere per evitare di mettere in partita anche il pubblico.Alla vigilia del match a parlare è il tecnico amarantoceleste David Festuccia: «La Feldi è una squadra che abbina qualità e quantità. Siamo consapevoli di avere due risultati su tre a disposizione, ma andiamo a giocarci la partita per vincere. Loro hanno un pubblico caldo, sarà una partita di grande intensità, ma abbiamo giocatori esperti e in grado di gestire questo tipo di contesto».Rispetto per l'avversario ma anche consapevolezza dei propri mezzi. Il Real è pronto a giocarsi una gara 2 che si preannuncia infuocata, per provare a chiudere i conti ed evitare di allungare ancora la serie. Sotto questo punto di vista anche il recupero di Joaozinho potrebbe essere fondamentale, così come l'apporto dei due pivot, soprattutto qualora Pedotti dovesse dare forfait. La maggiore lunghezza della rosa potrebbe essere un fattore considerando le gare ravvicinate, ma per la Feldi è la classica partita da dentro o fuori.Ieri intanto giocata gara 2 negli altri tre quarti di finale. L’Acqua&Sapone ha pareggiato i conti con il Maritime imponendosi in sicilia con il risultato di 4-0, Napoli e Pesaro hanno invece staccato un biglietto per la semifinale bissando i successi in gara 1 rispettivamente su Meta Catania e Came Dosson: Laion, Romano, Fornari, Josiko, Bocao, Pasculli, Giordano, Frosolone, Tuli, Arrieta, Andrè, Caponigro, Vitale, Guariglia. All. Cipolla: Putano, Esposito, Jefferson, Rafinha, Alemao, Masini, Stentella, Joaozinho, Nicolodi, Kakà, Chimanguinho, Pandolfi, Relandini, Micoli. All. Festuccia: Scarpelli (Padova), Bensi (Grosseto), Galasso di AvellinoMaritime Augusta – Acqua&Sapone Unigross 0-4 (si va a gara 3)Came Dosson – Italservice Pesaro 1-5 (Pesaro qualificata in semifinale)Meta Catania – Lollo Caffè Napoli 3-5 (Napoli qualificato in semifinale)