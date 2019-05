© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti non sbaglia e, con un pizzico di fatica, si porta a casa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Fattore campo rispettato, con gli amarantocelesti che si impongono 4-3 su una Feldi mai doma, al termine della più classica partita playoff.Il fatto che la gara sia bloccata, lo si capisce già dai primi minuti, con il Real che ritrova sia Jeffe che Alemao, entrambi dopo una lunga assenza, e parte un po' contratto. A sbloccare la gara ci pensa Chimanguinho, servito da uno splendido filtrante di Alemao, poi, quasi immediatamente, risponde Arrieta per l'1-1. Il Real colpisce due legni con Jefferson, Bocao si divora da un centimetro una occasione clamorosa: si va al riposo in parità.Nella ripresa l'intensità è ancora più alta, ma è ancora il Real a mettere la freccia con Kakà su calcio di rigore. Lo stesso Kaka era stato atterrato da Bocao in area, e l'ex Kaos, dal dischetto, fa 2-1. La partita corre via sui binari dell'equilibrio, ma la Feldi trova ancora il pareggio. Andre Ferreira ruba il pallone a Nicolodi commettendo probabilmente fallo, e insacca alle spalle di Putano il 2-2. Stavolta però è il Real a rispondere subito: lancio lungo di Putano che innesca Nicolodi, controllo di petto e tocco morbido a battere Laion per il 3-2. Il Real colpisce una traversa con Kaà, poco prima che Chimanguinho, migliore in campo, buchi ancora Laion con un diagonale. I minuti finali sono vietati ai deboli di cuore, con la Feldi che inserisce il portiere di movimento e accorcia con Josiko. Il Real tiene e, alla fine, strappa una vittoria importantissima.Domenica si replica al PalaDirceu per gara 2: con un pareggio o una vittoria Real in semifinale, in caso di successo di Eboli sarà gara 3 (7 maggio), da giocare ancora al PalaMalfatti. Da segnalare, in tribuna, la presenza del patron della Zeus Npc Giuseppe Cattani ed il tecnico del Rieti Ezio Capuano.LE DICHIARAZIONI:A parlare al termine della gara è Jeffe, che con il Real ha giocato una finale scudetto: «Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, loro sono una buona squadra. Io e Alemao siamo tornati dopo una lunga assenza, a tratti è mancato un po di ritmo, ma le partite dei playoff sono cosi". Poi un pensiero a gara 2: "Importante intanto aver sfruttato il fattore campo favorevole con un pubblico cosi bello, domenica sarà molto difficile, anche Eboli è un campo caldissimo, però in queste partite conta esperienza, andremo li per fare un risultato positivo».IL TABELLINOREAL RIETI: Putano, Kakà, Nicolodi, Jefferson, Rafinha, Micoli, Relandini, Esposito, Matticari, Stentella, Pandolfi, Chimanguinho, Alemao, Jeffe. Allenatore: Festuccia.FELDI EBOLI: Laion, Romano, Fornari, Josiko, Bocao, Pasculli, Giordano, Frosolone, Tuli, Arrieta, Andrè, Caponigro, Vitale, Guariglia. Allenatore: Cipolla.ARBITRI: Alfano di Palermo, De Pasquale di Marsala e Pisani di Aprilia.MARCATORI: 8’07” Chimanguinho, 8’20” Arrieta, 5’28”st Kakà (rig.), 11’15”st Andrè, 12’53”st Nicolodi, 14’49”st Chimanguinho, 17’06”st JosikoNOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Jeffe, Jefferson (RR), Laion, Tuli (F),