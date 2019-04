COSI' IN CAMPO

RIETI - Il primo passo nel cammino verso lo scudetto. Parte domani, 1° maggio, alle 17.15 (diretta Sportitalia), l'avventura del Real Rieti nei playoff. Il primo avversario, in gara 1 dei quarti di finale, è la Feldi Eboli di Francesco Cipolla, avversario tosto, contro il quale, nei due precedenti stagionali, il Real non ha mai vinto.Le buone notizie però non mancano, perché Festuccia ritrova il suo Real quasi al completo. Alemao domani giocherà la sua prima gara dopo una lunghissima assenza per squalifica di tre mesi, mentre in settimana si è allenato regolarmente anche Jeffe, che dovrebbe essere a disposizione. L'unica assenza sarà quella di Joaozinho, costretto a scontare l'ultima delle due giornate di squalifica rimediate ad Arzignano. Forse per la prima volta dal mercato invernale il tecnico reatino avrà problemi di abbondanza, visto che oltre a Joaozinho dovrà essere scelto un altro giocatore italo da mandare in tribuna.Come detto i precedenti in campionato non sono confortanti, visto che nelle due partite giocate il Real ha perso all'andata al PalaDirceu e pareggiato al ritorno al PalaMalfatti. Fondamentale strappare una vittoria in gara 1 anche perché il regolamento non ammette passi falsi. In caso di vittoria agli amarantocelesti basterebbe un pareggio in gara 2 per accedere in semifinale, una gara 2 da giocare al PalaDirceu domenica prossima. Un passo alla volta, con la consapevolezza di essere favoriti ma contemporaneamente che contro la Feldi sarà dura.I campani hanno trovato continuità di rendimento e di risultati, anche grazie ad una rosa composta da giocatori di esperienza come Bocao, campione d'Italia lo scorso anno con l'Acqua&Sapone, Fornari e lo stesso Sergio Romano, ex di turno insieme a Tuli. Servirà una prestazione importante davanti ad un PalaMalfatti già praticamente sold out, con un pullman di tifosi in arrivo da Eboli. Disponibili ancora una quarantina di biglietti: botteghino aperto dalle 16.A fare il punto prima della sfida è proprio il tecnico David Festuccia: «Sarà una partita dai mille volti, consapevoli del fatto che Eboli è una squadra ben organizzata, che già in campionato ci ha creato non poche difficoltà. Per la prima volta, dopo tanto tempo, avremo la possibilità di disporre di una rosa molto più assortita, fatta eccezione per la squalifica di Joaozinho che tornerà a disposizione domenica in occasione di gara-2. Mi preme dedicare un grande encomio al pubblico che sarà il nostro sesto uomo in campo per un evento al quale arriviamo pronti e determinati cercando di dare il massimo fino al suono della sirena».Sfruttare il fattore campo favorevole non solo per la sfida di domani, ma anche per l'eventuale gara 3. Come detto il regolamento non permette passi falsi: i quarti di finale si giocano al meglio delle tre gare. In caso di vittoria di entrambe le squadre nelle prime due gare, o di due pareggi,senza tener conto di eventuale differenza reti, si va a gara 3. In caso di arrivo proprio a gara 3 si giocheranno regolamentari e, in caso di pareggio supplementari. Se anche nei supplementari dovesse persistere la parità, passerebbe al turno successivo la squadra che ha chiuso la regular season più in alto, nella fattispecie proprio il Real Rieti. Il tabellone vede inserito il Real nella parte destra: in caso di passaggio del turno gli amarantocelesti affronterebbero la vincente della sfida tra Pesaro e Came Dosson.: Putano, Jeffe, Esposito, Jefferson, Alemao, Rafinha, Stentella, Pandolfi, Nicolodi, Kakà, Chimanguinho, Bucci, Micoli. All. Festuccia: Laion, Pedotti, Romano, Fornari, Josiko, Bocao, Andre Ferreira, Pasculli, Frosolone, Arrieta, Pedotti, Caponigro, Vitale, Pasculli. All. Cipolla: Alfano (Palermo), De Pasquale (Marsala), Pisani (Aprilia)Italservice Pesaro - Came Dosson (stasera, ore 20.30)Real Rieti - Feldi Eboli (domani, ore 17.15, diretta Sportitalia)Lollo Caffè Napoli - Meta Catania Bricocity (domani, ore 18.30)Acqua&Sapone Unigross - Maritime Augusta (domani, ore 20)