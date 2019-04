RIETI - Con l'Under 19 fuori dai playoff e ormai proiettata alla prossima stagione, per il settore giovanile del Real Rieti sono scese in campo le formazioni under 15 e under 17. Successo fondamentale per l'under 15 che nel recupero giocato ieri a Montebuono ha battuto 6-2 il Nazareth, agganciando la zona playoff. Un 25 aprile di recupero anche per l'Under 17, che continua a portare avanti un campionato importantissimo. I giovani amarantocelesti si sono imposti 7-5 contro la Florida Portuense, un successo che permette di rimanere agganciati al primo posto in classifica.



UNDER 17

Florida Portuense - Real Rieti 5-7

3 Renzi, Bucci, Matticari, Venarubea, Guadagnoli



UNDER 15

Real Rieti - Nazareth 6-2

5 Sciarrini, Innocenti