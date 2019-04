COSI' IN CAMPO

Real Rieti

Maritime Augusta

Arbitri

ALTRE GARE, XXII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ultimi quaranta minuti di regular season per il Real Rieti, che questa sera al PalaMalfatti si gioca una sfida fondamentale contro il Maritime Augusta alle 20.30, in contemporanea con tutte le altre gare. L'obiettivo è vincere e chiudere al terzo posto in classifica, chiudendo avanti al Napoli, anche se contro i siciliani sarà complicato.Nonostante una seconda parte di stagione difficile e alcune cessioni eccellenti, il Maritime resta squadra ricca di giocatori importanti. Su tutti spicca ovviamente il nome di Xuxa Zanchetta, uno dei grandi ex, che torna al PalaMalfatti per la prima volta da avversario. Insieme a lui ci saranno anche Manoel Crema, Thiago Bissoni e Carlos Dal Cin, che a Rieti hanno comunque lasciato un segno importante.Se gli amarantocelesti vorranno chiudere al terzo posto senza badare ai risultati che arriveranno dagli altri campi, allora servirà una vittoria, mentre in caso di pareggio o sconfitta gli scenari potrebbero cambiare. Attualmente il Napoli, impegnato stasera contro la Came Dosson, ha gli stessi punti, ma è sotto in virtù degli scontri diretti sfavorevoli. Tra queste due pretendenti al terzo posto potrebbe inserirsi il Meta Catania, che ha due punti in meno dell'accoppiata Rieti-Napoli e che quindi, in caso di pareggio o sconfitta di entrambe potrebbe agganciarle o addirittura superarle.Insomma, per evitare calcoli cervellotici il Real deve vincere davanti ai suoi tifosi e chiudere la regular season al terzo posto, un risultato importante tenendo conto di tutti i problemi che hanno falcidiato la squadra di Festuccia in questo girone di ritorno.Venendo alla formazione arrivano buone notizie, visto che a parte le squalifiche di Joaozinho ed Alemao torneranno tutti a disposizione, compresi Jeffe e Rafinha, quest'ultimo dopo circa due mesi di stop. A parlare della sfida è il tecnico amarantoceleste David Festuccia: «Stasera saremo arbitri del nostro destino – commenta il tecnico David Festuccia – Affronteremo un avversario che può contare su un quintetto base di esperienza e di giocatori che a queste latitudini hanno fatto bene e lasciato dei ricordi importanti. Mi riferisco principalmente a Zanchetta e Dalcin e Crema, ma anche a Bissoni. Noi veniamo da due settimane di intenso lavoro, improntato per disputare una post season di assoluto livello: peraltro, squadra e staff ci tengono a chiudere in bellezza questa prima parte della stagione per regalare un’ulteriore soddisfazione alla proprietà, che seppur in convalescenza, ci segue sempre da vicino con passione ed intensità».Gli ultimi quaranta minuti di campionato sono pronti a dare i verdetti rimasti in ballo: decise già le otto squadre che parteciperanno ai playoff, così come le prime due posizioni occupate da Acqua&Sapone e Pesaro. Lazio sicuramente ai playout contro una tra Latina ed Arzignano, mentre il Civitella di Andrea Romano è salvo. Dopo la gara di questa sera il Real conoscerà anche la sua avversaria nei quarti, che molto probabilmente sarà la Feldi Eboli.: Putano, Jefferson, Esposito, Nicolodi, Pandolfi, Stentella, Bucci, Rafinha, Jeffe, Abdala, Kakà, Chimanguinho, Micoli. All. Festuccia: Dal Cin, Bissoni, Pedrinho Selucio, Crema, Lapedota, Bartilotti, Follador, Saraceno, Simi, Zanchetta, Pulvirenti, Caio Japa. All. Everton: Loddo (Reggio Calabria), Schirripa (Reggio Calabria)(stasera, ore 20.30)Acqua & Sapone Unigross- LazioFeldi Eboli - ArzignanoCame Dosson- Lollo Caffè NapoliMeta Catania Bricocity - Lynx LatinaItalservice Pesaro- Civitella ColormaxAcqua&Sapone Unigross 49 (playoff)Italservice Pesaro 44 (playoff)Real Rieti 38 (playoff)Lollo Caffè Napoli 38 (playoff)Meta Catania Bricocity 36 (playoff)Feldi Eboli 34 (playoff)Came Dosson 32 (playoff)Maritime Augusta 32 (playoff)Civitella Colormax 26 (salva)Lynx Latina 12Real Arzignano 10Lazio 7 (playout)