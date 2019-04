RIETI - Il Real Rieti prepara l'ultima sfida di regular season in programma venerdì 19 aprile al PalaMalfatti contro Maritime Augusta (calcio d'inizio alle 20.50): se il Real vince si conferma al terzo posto. Recuperato capitan Rafinha, i reatini non potranno schierare Joaozinho, espulso ad Arzignano e squalificato per due turni dal giudice sportivo: "Per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione". Quindi Joaozinho salterà anche gara1 dei quarti di finale dei playoff. E' andato in diffida Douglas Nicolodi. © RIPRODUZIONE RISERVATA