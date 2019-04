RIETI - Il Real Rieti comunica il buon esito dell'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, nella giornata di ieri, il patron Roberto Pietropaoli, presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna dal neurochirurgo professor Roberto Padovani: «Ringrazio il professor Padovani e la sua equipe per aver eseguito in maniera eccelsa l'intervento e tutto il personale della Casa di Cura Toniolo, per la professionalità e la riservatezza mostrata nei miei confronti e in quelli della mia famiglia. Un grazie anche a chi in questi due giorni mi è stato accanto mostrando vicinanza e sostegno, in particolar modo ai tifosi e ai simpatizzanti del Real Rieti, nonché alla squadra, lo staff tecnico e tutte le altre componenti societarie. Ci vediamo presto al PalaMalfatti». Queste le parole del patron Pietropaoli. Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA