RIETI - Fine settimana che non porta solo buone notizie in casa Real Rieti. Vincono Under 17 e Under 15, brutte notizie invece per l'Under 19, alla quale non basta Stentella per passare il primo turno dei playoff contro l'Italpol, che si impone al PalaMalfatti con il risultato di 2-6. Soffre ma vince invece l'under 17, che batte la Virtus Santa Maria 1-0. Vince in trasferta invece l'Under 15, che prima va avanti 2-0 contro la Polisportiva De Rossi, poi si fa rimontare fino al 2-2 per poi piazzare il break decisivo per il 2-5 finale.



UNDER 19 - PRIMO TURNO PLAYOFF

Real Rieti - Italpol 2-6

2 Stentella (R)



UNDER 17

Real Rieti - Virtus Santa Maria 1-0

Matticari (R)



UNDER 15

Polisportiva De Rossi - Real Rieti 2-5

2 Battistelli, 2 Innocenti, Sciarrini (R) © RIPRODUZIONE RISERVATA