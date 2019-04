MISTER FESTUCCIA

RIETI - Dopo una partita infinita e a dir poco rocambolesca il Real Rieti brinda al terzo posto in classifica. Ad Arzignano arriva un successo sudatissimo per 5-4, contemporaneamente il Napoli fa 3-3 in casa contro la Feldi Eboli e viene agganciato proprio dagli amarantocelesti (avanti in virtù degli scontri diretti). E nei quarti dei playoff si preannuncia la sfida con Eboli, attualmente sesta.Come detto la partita è incredibile: Real in vantaggio nella prima frazione con un autogol di Jhonatan, risultato con il quale gli amarantocelesti vanno al riposo nonostante il rosso a Joaozinho. Nella ripresa Real che approccia con un po' di leggerezza e arriva iil pareggio dell'Arzognano. Chimanguinho riporta subito avanti i suoi, poi Amoroso e Motta scrivono un sorprendente 3-2. Il Real inserisce il portiere di movimento e trova il pari con Kakà. Lo stesso Kakà dalla sua metà campo infila il 3-4 prima del pareggio di Paulinho. Nel finale, ancora Kakà da portiere di movimento regala al Real tre punti e terzo posto.«Non siamo stati i migliori della stagione - dichiara Festuccia a fine gara - ci siamo complicati ulteriormente la vita con l'espulsione di Joaozinho, ma abbiamo saputo soffrire e reagire al cospetto di un avversario che si giocava stasera gran parte della stagione. Faccio i complimenti a chi non ha mollato, a chi si è sacrificato anche quando le rotazioni a disposizione si sono ridotte ulteriormente, ma cerchiamo anche di riflettere sugli errori commessi nell'arco dei 40'. Ora cerchiamo di recuperare energie e prepararci all'ultima gara della regular season perché il terzo posto è ancora possibile, ma il quarto non è ancora aritmetico».: Pozzi, Marcio, Linhares, Amoroso, Motta, Jesùs Murga, Fongaro, Boschetto, Rosa, Tres, Salamone, Paulinho, Marzotto, Lazri. All. Lopéz: Putano, Joaozinho, Kakà, Nicolodi, Jefferson, Esposito, Guadagnoli, Stentella, Jeffe, Chimanguinho, Pandolfi, Abdala, Relandini, Micoli. All. Abati: Luca Vincenzo Caracozzi (Foggia), Pasquale Marcello Falcone (Foggia) CRONO: Enrico Barracano (Treviso): 1'11'' p.t. Joaozinho (R), 4'58'' s.t. Amoroso (A), 7'02'' Chimanguinho (R), 10'33'' Tres (A), 11'07'' Motta (A), 18'31'' Kakà (R), 19'21'' Paulinho (A), 19'35'' Kakà (R): espulso Joaozinho; ammoniti Salamone (A), Paulinho (A), Amoroso (A), Nicolodi (R)Civitella Colormax- Meta Catania 0-5Lynx Latina- Came Dosson 3-6Lazio -Italservice Pesaro 1-11Maritime Augusta- Acqua & Sapone 2-3Lollo Caffè Napoli - Feldi Eboli 3-3Real Arzignano- Real Rieti 4-5Acqua & Sapone 49Italservice Pesaro 44Real Rieti e Lollo Caffè Napoli 38Meta Catania 36Feldi Eboli 34Came Dosson e Maritime Augusta 32Civitella Colormax 26Lynx Latina 12Arzignano 10Lazio 7Acqua&Sapone - LazioFeldi Eboli- Real ArzignanoCame Dosson- Lollo Caffè NapoliMeta Catania - Lynx LatinaItalservice Pesaro- Civitella ColormaxReal Rieti- Maritime Augusta