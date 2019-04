COSI' IN CAMPO

RIETI - Penultimo atto del campionato di serie A. Il Real Rieti è già partito in direzione Arzignano con un duplice obiettivo: tornare alla vittoria e continuare a tenere alla portata il terzo posto in classifica. Questa sera alle 20.50 si gioca in contemporanea su tutti i campi della serie A, e sarà così anche per l'ultima giornata.Amarantocelesti obbligati a vincere dunque, al cospetto di un Arzignano penultimo in classifica, pronto a giocarsi le ultime chance di permanenza diretta in serie A, senza dover passare per i playout. Festuccia non sarà in panchina,e avrà ancora gli uomini contati: Rafinha non sarà in campo, anche se il centrale in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. Si va quindi verso la conferma della squadra che ha pareggiato contro la Feldi Eboli al PalaMalfatti. Occhio all'Arzignano, motivato dalla possibilità di salvarsi direttamente e che nell'ultimo turno casalingo ha battuto l'Italservice Pesaro di Fulvio Colini.Sono tante le insidie del match, confermate anche dal tecnico David Festuccia: «Questa è una partita che arriva in un momento particolare della stagione – dice l’allenatore, costretto peraltro ad un altro turno di stop - Abbiamo fatto tanta strada per arrivare a giocarci un piazzamento finale importante, ma dovremo essere consapevoli della forza casalinga dell’Arzignano perché il minimo errore rischierebbe di compromettere tutto».Real obbligato a fare bottino pieno, con un occhio a quello che accade nel derby campano tra Napoli e Feldi Eboli. Attualmente sono due i punti di distacco proprio dal Napoli, che occupa il terzo posto in classifica a quota 37. Fatti i giochi per i primi due posti, che saranno occupati da Acqua&Sapone e Italservice Pesaro.: Pozzi, Marcio, Linhares, Amoroso, Salamone, Murga, Fongaro, Rosa, Tres, Zarantonello, Motta, Paulinho, Houenou, Marzotto. All. Lopez: Putano, Esposito, Guadagnoli, Stentella, Jeffe, Chimanguinho, Joaozinho, Pandolfi, Kakà, Abdala, Relandini, Nicolodi, Micoli, Jefferson. All. Abati: Caracozzi (Foggia), Falcone (Foggia)(STASERA, ORE 20.50)Civitella Colormax- Meta CataniaLynx Latina- Came DossonLazio - Italservice PesaroMaritime Augusta- Acqua&Sapone UnigrossLollo Caffè Napoli- Feldi EboliAcqua & Sapone Unigross 46Italservice Pesaro 41Lollo Caffè Napoli 37Real Rieti 35Feldi Eboli e Meta Catania 33Maritime Augusta 32Came Dosson 29Civitella Colormax 26Lynx Latina 12Real Arzignano 10Lazio 7