RIETI - Ancora una ammenda del Giudice Sportivo sul Real Rieti. Dopo la sanzione di 250 euro comminata al club dopo il match interno contro il Napoli, ne arriva un'altra del medesimo importo perché, si legge nel comunicato " l'allenatore della società, quantunque squalificato, dagli spalti per tutta la durata dell'incontro, impartiva direttive ai propri calciatori".



Le indicazioni di Festuccia dalla tribuna non costano solo l'ammenda, ma anche una ulteriore giornata di squalifica al tecnico per la stessa motivazione. Festuccia sarà quindi costretto ad assistere dalla tribuna anche al match di domani contro l'Arzignano, previsto per le 20.30 e valido per la penultima giornata di regular season. © RIPRODUZIONE RISERVATA