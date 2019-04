© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La forza del gruppo. Il Real Rieti, in questa stagione, ha già dimostrato di saper uscire alla grande dai momenti di difficoltà, che sono stati diversi tra infortuni e squalifiche. Forse sono stati tutti questi elementi ad accelerare il percorso di unione della squadra, che adesso punta a recuperare tasselli importanti per le ultime due di regular season e playoff.Sotto questo punto di vista bellissimo quanto accaduto ieri in occasione del match tra Real Rieti e Feldi Eboli, trasmesso in diretta su Sportitalia. Dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-0 Jefferson è andato verso la panchina amarantoceleste, dove ha preso una maglia di De Michelis e l'ha mostrata al pubblico del PalaMalfatti. Il giovane amarantoceleste, proprio ieri, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per trattare il legamento crociato del ginocchio sinistro a Bologna.Un bellissimo gesto che ha fatto felice il classe '99 del Real: «Vedere la partita e assistere ad un gesto così - racconta Diego De Michelis - mi ha lasciato davvero senza parole. Con Jefferson ho un rapporto particolare, per un pensiero cosi ringraziarlo è davvero poco. Il ringraziamento - continua Diego - va anche alla squadra per il supporto che mi ha sempre dato, ieri sera mi sono sentito come se fossi li. Grazie anche ai ragazzi della curva, mi sento di dire una cosa: De Michelis sta tornando». Diego conclude con un ringraziamento a «mister Festuccia, mister Abati e tutta la società».Il Real aspetta Diego De Michelis e intanto si gode un concetto di squadra capace di superare i momenti più difficili di una stagione che aspetta ancora il momento clou.