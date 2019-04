COSI' IN CAMPO

RIETI - Sarà il Real Rieti, davanti alle telecamere di Sportitalia, a chiudere stasera la ventesima giornata di campionato. Alle 20.50 al PalaMalfatti sarà sfida alla Feldi Eboli per difendere il terzo posto in classifica. Ancora qualche problema di formazione per Festuccia, tutto nel reparto centrali: anche stasera mancheranno all'appello Jeffe, Alemao e Rafinha, che ieri sui social ha pubblicato una foto scrivendo: "manca poco". Il recupero del capitano sembra quindi vicino, magari già a partire dalla prossima sfida contro l'Arzignano, mentre per Jeffe la situazione resta da valutare.La Feldi Eboli è squadra che dopo il cambio di allenatore, ha trovato continuità di risultati e insidia proprio il terzo posto conteso tra Real Rieti e Napoli. Dopo l'arrivo in panchina di mister Cipolla i campani hanno messo insieme una serie di risultati positivi, culminati, prima della Coppa Italia, con la vittoria interna contro l'Acqua&Sapone. I risultati del fine settimana obbligano il Real a vincere per tenere il passo del Napoli e rimanere al terzo posto, mentre in caso di sconfitta proprio la Feldi centrerebbe il sorpasso in classifica.Per quanto riguarda la formazione amarantoceleste pochi dubbi: ci saranno Esposito, Jefferson, Joaozinho, Abdala, Nicolodi, Kakà e Chimanguinho, oltre che gli under ad allungare le rotazioni. In porta potrebbe arrivare una nuova chance da titolare per Micoli, che nelle due presenze fino ad ora ha sempre giocato in trasferta. A fare il punto della situazione: «Continuiamo nel buon percorso in campionato, non siamo pronti a recuperare ancora gli assenti, ma partiamo dalla consapevolezza di aver fatto sempre prestazioni importanti in casa. Ci giochiamo il terzo posto davanti ai nostri tifosi, dai quali mi aspetto la solita grande spinta».Il fattore PalaMalfatti potrebbe fare la differenza nelle tre partite rimaste al termine della regular season: due di queste tre il Real potrà giocarle in casa, mentre l'unica trasferta sarà ad Arzignano. Il percorso è tracciato, il Real non può sbagliare e ha l'obbligo di chiudere una stagione importante blindando il terzo posto in classifica.A proposito di infortunati, oggi il giovane Diego De Michelis verrà sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio a Bologna, la prima tappa verso un rientro in campo previsto almeno tra cinque mesi.: Putano, Kakà, Abdala, Nicolodi,Jefferson, Relandini, Micoli, Esposito, Stentella, Bucci, Joaozinho, Chimanguinho, Pandolfi. All. Abati: Laion, Romano, Fornari,Josiko, Tuli, Pasculli, Sinno, Frosolone, Arrieta, Pedotti, Bocao, Caponigro, Vitale. All. Cipolla: Prisma (Crotone), Pani (Oristano), Zannola (Ostia Lido)Came Dosson - Civitella Colormax 9-4Meta Catania- Lazio 5-2Italservice Pesaro- Maritime Augusta 5-2Lollo Caffè Napoli- Lynx Latina 6-1Acqua& Sapone Unigross- Real Arzignano 10-4Real Rieti- Feldi Eboli (stasera, ore 20.50, diretta Sportitalia)Acqua & Sapone 46Italservice Pesaro 41Lollo Caffè Napoli 37Real Rieti 34Meta Catania 33Feldi Eboli e Maritime Augusta 32Came Dosson 29Civitella Colormax 26Lynx Latina 12Real Arzignano 10Lazio 7