RIETI - Sul fatto che questa sia una stagione particolarmente sfortunata dal punto di vista degli infortuni in casa Real Rieti non ci sono molti dubbi, ma tra le tante cattive notizie degli ultimi giorni, si è aggiunta anche quella relativa a Diego De Michelis. Prodotto del vivaio amarantoceleste, laterale classe 1999, De Michelis era ormai in rampa di lancio, non solo prendendosi la scena con l'under 19, ma anche con la prima squadra, dopo i minuti di qualità giocati nella sfida interna contro Pesaro.Per lui però stagione finita, e la diagnosi è impietosa, rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: «E' successo lo scorso 10 marzo nella gara dell'under 19 contro la Lazio - racconta Diego - per coprire una palla che stava uscendo ho sentito il ginocchio girare e sono uscito con un forte dolore. La voglia di continuare a dare un contributo alla squadra era forte, e ho deciso di rientrare in campo, solo che ricadendo durante un contrasto aereo ho sentito il ginocchio cedere».Le visite specialistiche, ultima quella a Bologna prima delle final eight di Coppa Italia, che ha confermato, spietata, la diagnosi: «Mi sottoporrò ad intervento chirurgico il 1° aprile proprio a Bologna». Una brutta tegola per un ragazzo del '99 nel pieno della sua maturazione e, come detto, nel momento in cui si stava consacrando: «Inizialmente mi sono demoralizzato molto, ma la voglia di tornare a fare quello che amo supera ogni cosa, per questo ho deciso di operarmi. Questo infortunio - continua a raccontare Diego - è arrivato nel momento miglore della mia stagione, sia con la prima squadra, sia con l'Under 19, con la quale ci stiamo avvicinando ai playoff, ho piena fiducia nel mister e nei compagni».I tempi di recupero sono lunghi, almeno cinque, sei mesi: «L'obiettivo è quello di tornare più forte di prima, riprendendo il mio posto in prima squadra, convincendo il mister e società. Il sogno, perché no, è quello di vestire la maglia della nazionale».Costruirsi nuovi sogni e darsi nuovi obiettivi, è solo questa la ricetta per uscire il prima possibile, soprattutto psicologicamente, da questo tipo di infortuni: «La prima squadra deve darsi l'obiettivo di vincere lo scudetto, siamo davvero forti!. Per quanto riguarda l'Under 19 la speranza è continuare più possibile nei playoff, senza timori reverenziali, perché non siamo inferiori a nessuno».Tornerà Diego De Michelis, anche se il decorso sarà lungo e faticoso, anche perché interrompere cosi il percorso di crescita stando a contatto con tanti campioni fa male: «Non c'è un giocatore che preferisco rispetto agli altri, ruberei qualcosa da ognuno. Avevo però un legame particolare con Jefferson, uno di quelli che mi dà tantissimi consigli, perché come tutti crede in me. E' un gruppo speciale dove tutti sono stati fantastici».Non poteva mancare un ringraziamento alla società: «Mi sento di dirgli grazie per il modo in cui mi sono stati vicino. La società ed il patron si sono rivelati persone fantastiche, si sono subito messi al lavoro per me con visite e per programmare l'intervento, non mi hanno mai lasciato solo».Il percorso per tornare a correre dietro ad un pallone è ancora lungo, ma in questi casi lo spirito fa la differenza. Diego De Michelis non ha intenzione di mollare.