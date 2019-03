COSÌ IN CAMPO

Acqua&Sapone Unigross

Real Rieti

Arbitri

IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA

RIETI - Il Real Rieti sogna un'altra finale di Coppa. Oggi alle 18.30 al PalaCattani di Faenza (diretta Sky Sport 2) sarà super sfida all'Acqua&Sapone per la semifinale di Coppa Italia. Grande attesa dunque, ma anche grande entusiasmo: di fronte c'è la squadra detentrice del titolo e la capolista del campionato.Dopo la vittoria soffertissima contro il Meta Catania il Real vuole il colpaccio, anche se Festuccia non avrà l'opportunità di ruotare gli uomoni. Le assenze di Rafinha ed Alemao obbligano il tecnico a scegliere gli stessi uomini che hanno battuto proprio il Meta, anche se bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Il regolamento della Coppa Italia prevede infatti che alla seconda ammonizione scatta la squalifica da scontare in caso di eventuale finale. Sono ben quattro gli ammoniti in casa amarantoceleste: Kakà, Abdala, Nicolodi e Jefferson.L'Acqua&Sapone di Tino Perez arriva invece dalla vittoria nei quarti di finale contro la Lazio, una gara meno dispendiosa di quella giocata dal Real Rieti, sommata al fatto che gli abruzzesi hanno rotazioni infinite nonostante la probabile assenza di Jonas.Alla vigilia del match a caricare l'ambiente è stato Matteo Esposito, reatino e capitano di questo Real che ha ancora voglia di stupire: «Quella di domani sarà una finale anticipata – dice – perché affrontare la detentrice della Coppa già di per se è un fattore e farlo consapevoli di avere di fronte la squadra sulla carta più forte delle quattro rimaste in corsa non fa altro che rafforzare il concetto e dare la dimensione di ciò che ci aspetta. Noi, quello che volevamo ottenere, lo abbiamo già ottenuto e cioè superare questa prima fase che storicamente ci ha visti sempre soccombere ai quarti. Ed arrivare di fatto alla Final Four davanti le telecamere di Sky Sport è un bel traguardo. È chiaro, però, che chi ci conosce sa che non siamo appagati da questo e che domani ce la giocheremo al 110% perché ben consapevoli dei nostri mezzi e consci del fatto che compiere un’impresa è assolutamente possibile. Ci aspettiamo una gara equilibrata dove, rispetto a ieri, noi avremo meno pressioni: se contro il Meta Catania avevamo un po’ l’obbligo di vincere o, per lo meno, partivamo favoriti, stavolta è il contrario. Pronostico? Dico 50% e 50% consapevoli di averli già battuti una volta quest’anno proprio in Coppa, che per loro rappresenta una ferita ancora aperta, per noi l’esempio del fatto che nulla ci è precluso. Stavolta non abbiamo alcunché da perdere».Nulla da perdere dunque, ma il Real ha già dimostrato di poter battere l'Acqua&Sapone. Nei tre precedenti in stagione la squadra di Tino Perez ha vinto entrambe le gare in campionato ma ha perso la sfida secca valida per i quarti di finale di Coppa Della Divisione.Il programma delle semifinali si aprirà alle ore 16 con la sfida tra Italservice Pesaro e Feldi Eboli, che nei quarti hanno eliminato rispettivamente Came Dosson e Napoli. Un grande pomeriggio di futsal, una vetrina importantissima per il Real e per la città di Rieti. Uno di quei giorni in cui già esserci è motivo di orgoglio, uno di quei giorni in cui, semplicemente, hai voglia di far continuare il tuo sogno.: Mammarella, Ercolessi, Lima, Murilo, Lukaian, Fiuza, Casassa, Iervolino, Marrazzo, Cuzzolino, Calderoli, De Oliveira, Coco Wellinghton, Avellino. All. Perez: Putano, Esposito, Jeffe, Chimanguinho, Nicolodi, Relandini, Masini, Micoli, Pandolfi, Stentella, Joaozinho, Kaka, Abdala, Jefferson. All. Festuccia: Galante (Ancona), Campi (Ciampino), Micciulla (Roma 2)QUARTI DI FINALELollo Caffè Napoli - Feldi Eboli 0-6 sub.JudiceItalservice Pesaro - Came Dosson 4-1Real Rieti- Meta Catania 1-0Acqua&Sapone Unigross - Lazio 6-2SEMIFINALIItalservice Pesaro - Feldi Eboli (oggi, ore 16, diretta Sky Sport 2, PalaCattani, Faenza)Acqua&Sapone Unigross - Real Rieti (oggi, ore 18.30, diretta Sky Sport 2, PalaCattani, Faenza)FINALE- DOMANI, DOMENICA 24 MARZO (ore 18)