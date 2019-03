UNDER 19

Real Rieti - Savio 5-1

2 Bucci, De Sa Almeyda, Stentella, Gouiache

UNDER 17

Real Rieti - Spinaceto 70 6-0

2 Matticari, 2 Marchione, Bucci, Ettaro

UNDER 15

Real Rieti - San Martino a San Leone 5-3

Sciarrini, Masini, Battistelli, Innocenti, Manoni

ESORDIENTI

Olimpus - Real Rieti 3-0

RIETI - Chiuso un altro fine settimana per le quattro squadre del settore giovanile del Real Rieti. Tutte in campo nel weekend, che ha portato risultati positivi. Tra le vittorie c'è quella dell'Under 19, che ha battuto 5-1 il Savio conservando il secondo posto nel suo girone. Bene anche l'Under 17 che continua a volare: gli amarantocelesti si sono imposti in casa contro lo Spinaceto 70, vincendo per 6-0. Bene anche l'Under 15, che dopo un avvio di stagione altalenante sta trovando continuità di risultati. Nell'ultimo turno di campionato gli amarantocelesti si sono imposti con il risultato di 5-3 ai danni del San Martino a San Leone. Unica sconfitta per i piccoli Esordienti, sconfitti 3-0 dai pari età dell'Olimpus.